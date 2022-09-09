Kız Kulesi, Mart 2023’te açılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Yılsonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart 2023'e kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip, 2023 başında başta Türk halkı olmak üzere tüm dünyaya burayı tekrar sergilemek" dedi. Çalışmaların başından sonuna kadar nasıl işlediğini anlatan Ersoy, "Kız Kulesi'yle ilgili çalışmalara başlamadan önce çok hassas bir yapı olduğu için Prof.Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve mimarlık ödüllü Han Tümertekin hocamla bir danışma kurulu oluşturduk. Projeler ve projelerin nasıl uygulanacağı ile ilgili çalışmalar koruma kurullarına gönderiliyor. Koruma kurulunun onayından geçtikten sonra restorasyon faaliyetleri hayata geçiriliyor" diye konuştu.