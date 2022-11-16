Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu Kongresini düzenliyor

Türkiye'de, maden suyu sektörü alanında çeşitli araştırmalar yapmış uzmanlar ve akademisyenler Kızılay İçecek'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nde" bir araya gelecek. 17-18 Kasım tarihleri arasında Emaar Address İstanbul Otel'de bir yapılacak kongrenin ana teması "Bir Ömür Maden Suyu" olacak.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Yemek üzerine araştırmalarıyla tanınan Yazar Yunus Emre Akkor, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Elvan Odabaşı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Savaş gibi isimlerin dinleyicilere uzmanlıklarını aktaracağı kongrede katılımcılara maden suyunun hayatımızdaki yeri ve değeri anlatılacak. Yapılacak atölye çalışmaları; sağlık, beslenme, güzellik ve spor gibi başlıklar altında toplanacak ve maden suyu hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı'nın açılış konuşmaları ile başlayacak kongrede basınımızın siz temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Program :

Kayıt : 08.30 – 09.30

Açılış Konuşmaları : 10.00 – 10.30

*Detaylı program ektedir.

Adres: Emaar Address İstanbul Otel / Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F, D:G Blok, 34700 Üsküdar/İstanbul

İletişim: Gizem Alper / 0537 335 02 26

17.11.2022 – ADDRESS ISTANBUL HOTEL

08.30 – 09.30: Kayıt

10.00 – 10.30

Açılış Konuşmaları – Dünya ve Türkiye'de Maden Suyu

Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür

Dr. Kerem Kınık, Kızılay, Genel Başkan

Hasan Suver, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı

10.30 – 11.30

I. Panel: Şişecam - Maden Suyunda Arge, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

Moderatör: Ferhat Demir, Türkiye İnovasyon Hareketi Kurucusu

Ali Gizer, Sürdürülebilirlik Uzmanı

Aslı Fırat Şahin, Şişecam, Sürdürülebilirlik Uzmanı

Mert Alkış, Döhler, Satış Müdürü

Tuğba Şimşek, Kızılay İçecek, Ar-ge ve Kalite Müdürü

11.40 – 12.00

Güzellik Atölyesi, Dr. Yasemin Savaş

12.00 – 13.00

Öğle Yemeği

13.00 – 13.45

II. Panel: Maden Suyunun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemli

Moderatör: Ziyneti Kocabıyık, Türkiye Gazetesi, Sağlık Editörü

Prof. Dr. Alper Cihan, Kızılay Sağlık, Genel Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Beraat Özçelik, İTÜ, Gıda Mühendisi

Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

Diyetisyen Elvan Odabaşı

14.00 – 14.20

Spor Atölyesi, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı

14.30 – 15.15

III. Panel: İçecek Trendleri

Moderatör: Günseli Özen, Marketing Türkiye, Genel Yayın Yönetmeni

Alper Özcan, Kantar, Araştırma & Strateji Direktörü

Can Çalışkan, Rafineri, Strateji Direktörü

Rasime Yılmaz Ozman, Kızılay İçecek, Pazarlama Direktörü

Yunus Emre Akkor, Ödüllü Yazar ve Şef

15.25 – 15.50

Beslenme Atölyesi, Dyt. Elvan Odabaşı / Burçin Bilge, Lokma Dergisi Yemek Şefi

16.00 – 16.45

IV. Panel: Sektörün Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler

Moderatör: Akan Abdula, FutureBright, Kurucu

Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür

Mustafa Karpuz, Krones, Genel müdür

Ömer Kızıl, MASUDER Başkanı, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

16.55 – 17.15

Sağlık Atölyesi, Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı