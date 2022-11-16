Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu Kongresini düzenliyor

Türkiye'de, maden suyu sektörü alanında çeşitli araştırmalar yapmış uzmanlar ve akademisyenler Kızılay İçecek'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nde" bir araya gelecek. 17-18 Kasım tarihleri arasında Emaar Address İstanbul Otel'de bir yapılacak kongrenin ana teması "Bir Ömür Maden Suyu" olacak.
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Yemek üzerine araştırmalarıyla tanınan Yazar Yunus Emre Akkor, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Elvan Odabaşı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Savaş gibi isimlerin dinleyicilere uzmanlıklarını aktaracağı kongrede katılımcılara maden suyunun hayatımızdaki yeri ve değeri anlatılacak. Yapılacak atölye çalışmaları; sağlık, beslenme, güzellik ve spor gibi başlıklar altında toplanacak ve maden suyu hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı'nın açılış konuşmaları ile başlayacak kongrede basınımızın siz temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Program:
Kayıt : 08.30 – 09.30
Açılış Konuşmaları : 10.00 – 10.30
*Detaylı program ektedir.
Adres: Emaar Address İstanbul Otel / Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F, D:G Blok, 34700 Üsküdar/İstanbul
İletişim: Gizem Alper / 0537 335 02 26
17.11.2022 – ADDRESS ISTANBUL HOTEL
08.30 – 09.30: Kayıt
10.00 – 10.30
Açılış Konuşmaları – Dünya ve Türkiye'de Maden Suyu
Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı
Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür
Dr. Kerem Kınık, Kızılay, Genel Başkan
Hasan Suver, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı
10.30 – 11.30
I. Panel: Şişecam - Maden Suyunda Arge, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik
Moderatör: Ferhat Demir, Türkiye İnovasyon Hareketi Kurucusu
Ali Gizer, Sürdürülebilirlik Uzmanı
Aslı Fırat Şahin, Şişecam, Sürdürülebilirlik Uzmanı
Mert Alkış, Döhler, Satış Müdürü
Tuğba Şimşek, Kızılay İçecek, Ar-ge ve Kalite Müdürü
11.40 – 12.00
Güzellik Atölyesi, Dr. Yasemin Savaş
12.00 – 13.00
Öğle Yemeği
13.00 – 13.45
II. Panel: Maden Suyunun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemli
Moderatör: Ziyneti Kocabıyık, Türkiye Gazetesi, Sağlık Editörü
Prof. Dr. Alper Cihan, Kızılay Sağlık, Genel Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr. Beraat Özçelik, İTÜ, Gıda Mühendisi
Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı
Diyetisyen Elvan Odabaşı
14.00 – 14.20
Spor Atölyesi, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı
14.30 – 15.15
III. Panel: İçecek Trendleri
Moderatör: Günseli Özen, Marketing Türkiye, Genel Yayın Yönetmeni
Alper Özcan, Kantar, Araştırma & Strateji Direktörü
Can Çalışkan, Rafineri, Strateji Direktörü
Rasime Yılmaz Ozman, Kızılay İçecek, Pazarlama Direktörü
Yunus Emre Akkor, Ödüllü Yazar ve Şef
15.25 – 15.50
Beslenme Atölyesi, Dyt. Elvan Odabaşı / Burçin Bilge, Lokma Dergisi Yemek Şefi
16.00 – 16.45
IV. Panel: Sektörün Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler
Moderatör: Akan Abdula, FutureBright, Kurucu
Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı
Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür
Mustafa Karpuz, Krones, Genel müdür
Ömer Kızıl, MASUDER Başkanı, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
16.55 – 17.15
Sağlık Atölyesi, Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı