Kızılay afet bölgesindeki beslenme hizmeti ve yardımlarını sürdürüyor

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile bölgede depremin 27. gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.

YAKLAŞIK 101 MİLYON BESLENME DESTEĞİ

Afet Beslenme Grubu, bölgedeki aşevleri mobil mutfak ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere 100.285.500 kişilik beslenme desteği sağladı. Kızılay bölgeye 70 binden fazla çadır sevk ettiğini duyurdu. Depremin ilk anından itibaren Kızılay, AFAD'a 70 bin 611 adet çadır teslim ettiğini açıkladı.

İKİ BİN 566 KÖYE YARDIM ULAŞTIRIYORUZ

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde hizmet veren Kızılay, depremin 27. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen iki bin 566 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor.

12 SOSYAL MARKET BÖLGEDE HİZMET VERİYOR

Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 10 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 115 bin 249 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

7 MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI HİZMET VERİYOR

Kızılay ekipleri Mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl'de hizmet veren 7 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor. İçerisinde 2 hekim, bir hemşire 1 psikolog bulunan ve muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları 12 bin 257 kişiye sağlık hizmeti verdi.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Kızılay'ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ile afet bölgesinde psikososyal destek veriliyor. Afetzedelerin, depremin meydan getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olan Kızılaycılar bugüne kadar 6 İl'de 47 bin 599 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

70 MİLYON DEĞERİNDE ALIŞVERİŞ KARTI

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta toplam 70 milyon değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacak. Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılacak.

TAHLİYE EDİLEN AFETZEDELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen afetzedeler içinde seferber oldu. 71 ildeki afetzedelere yardım eli uzatmak için; Giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2.994.439 yardım malzemesi dağıttı.