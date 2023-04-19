Kızılay bayramda depremzedelerin yanında

Ramazan kampanyasına "Bu Ramazan acımız bir aşımız bir" sloganıyla devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, günlük üç öğün sıcak yemek dağıtımlarının yanı sıra, psikososyal destek hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımları, bayram namazı sonrası ikramlık dağıtımları, bayram ziyaretleri, konteyner kent ve çadır kentlerde kalan depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. Bayram boyunca gezecek çocuk eğlence araçlarında boyama etkinlikleri, oyuncaklar, palyaçolar ve birçok sürpriz de çocukları bekliyor.



KIZILAY ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLUYOR



Bayram öncesi çocuklara bayramlık ve çocuk paketi dağıtan Kızılay, bayramda da afetzedeleri yalnız bırakmayacak. Her bir çocuk için 750 TL yardımda bulunan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin TL tutarında bayramlık hediye etti. Türkiye genelindeki 59 il şube başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtıldı. Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 TL olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin TL tutarında ikramlık malzeme dağıtıldı. Ayrıca Ülker'in 120 bin set çocuk ikram paket ürünü de afete maruz kalan illerde dağıtıldı.



Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi psikososyal ekibi tarafından afetzede kadınların yaptıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi düzenlenecek. Hatay İskenderun Toplumsal Hizmet Merkezi psikososyal ekibi tarafından açık hava sineması ve müzikli etkinlikler düzenlenecek. Kahramanmaraş-Elbistan, Adıyaman, Malatya, Hatay-Antakya Toplum Merkezleri de çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.



DEPREMZEDE ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER VE ETKİNLİKLER



Çocuklar için oyuncak seferberliği başlatan Genç Kızılaycılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Heybemde Mutluluk Var'' projesi ile taçlandırıyor. Kızılay gönüllüleri, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde ülke genelinde hayırseverlerin de desteğiyle topladıkları oyuncakların dağıtımını Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere tüm afet sahasında gerçekleştirecek. Oyuncak dağıtımlarının yanı sıra sahada çocuklarla birlikte resim yapılması, yüz boyama etkinliği, boyama çalışmaları, geleneksel sokak oyunlarının oynanması, tiyatro, dans, müzikli çocuk oyunları gibi birçok faaliyet planlanıyor. Bunun yanı sıra Kızılay tarafından İskenderun ve Antakya'da konuşlandırılan ''Çocuk Dostu Alan'' noktalarında çocuklarla çeşitli faaliyetler yapılacak.



GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK DAĞITIMI VE SOSYAL MARKET HİZMETİ DEVAM EDİYOR



Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki beslenme grubu çalışmalarını 10 il, 107 ilçe, bin 422 nokta ve 424 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor. Afet Beslenme Platformu üyeleri, hizmetlerini 5 aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın, 142 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor. Kızılay ve Kızılay'ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar, bugüne kadar günde üç öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı. Kızılay'ın depremzede vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için açtığı 9 sosyal marketten ücretsiz ürün dağıtımı da devam ediyor.