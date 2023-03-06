Kızılay deprem bölgesinde 12 sosyal market ile hizmet veriyor

Kızılay'ın Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 12 sosyal marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı. Marketlerin açıldığı günden itibaren yaklaşık 139 bin afetzedeye hizmet verdiği açıklandı. Erkek, kadın ve çocuk giyim, gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri, hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemelerinin afetzedelere ulaştırıldığı sosyal marketlerde Kızılay gönüllüleri görev alıyor.

DEPREM FELAKETİNİN BİRİNCİ AYINDA 117 MİLYONUN ÜZERİNDE BESLENME DESTEĞİ

Kızılay, depremin 1'inci ayında yaptığı hizmetlere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Depremin hemen ardından 10 il, 70 ilçe ve 1019 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu Grubu'nun 259 paydaşı afetin 1. ayında 117 Milyon/kişilik günde 3 öğün beslenme desteği sağladı.

Kızılay'ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği 6 İl'de 52.893 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD'a 75.136 adet çadır teslim etmiştir

6 ilde 7 mobil sağlık aracıyla 14.116 kişiye sağlık ve ilaç desteği verildi

Kızılay, Afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1.564.996 kişiye yardım eli uzatmak için; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3 milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı

Depremin ardından 293.011/kişi kan bağışlamak için kan bağışı merkezlerimize koştu. Kızılay bu süreçte hastanelere 353.569 kan bileşeni sevk etti.

Kızılay deprem bölgesinde günlük yaklaşık 4 bin 500 personel ve gönüllüsü ile yaraları sarmak için çalışırken 1 ayda 136.000 kişi/gün profesyonel ve gönüllü ekibi ile sahada hizmet verdi."