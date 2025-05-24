Kızılay içecek’ten sofralara lezzet, aşevlerine de destek geliyor

Kızılay İçecek'in sağlık odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak geliştirilen yeni sofra içecekleri Kızılay Şalgam, Limonata ve Soğuk Çay, postbiyotik içeriğiyle hem bağışıklık sistemini destekliyor hem de sindirim sistemine katkı sağlıyor. Bu içeceklerde yer alan postbiyotikler, vücuttaki yararlı bakterilerin (probiyotiklerin) çalışırken ürettiği faydalı maddelerden oluşuyor. Bu sayede zararlı bakterilerin çoğalması önleniyor ve bağırsak dengesi korunuyor. Ayrıca, koruyucu içermeden aseptik teknolojiyle üretilen bu yeni ürünler hem sağlıklı hem de güvenilir bir tüketim alternatifi sunuyor.

SAĞLIKLA ÜRETİYOR, İYİLİKLE PAYLAŞIYOR

Kızılay İçecek, yalnızca sağlıklı ve lezzetli içecekler sunmakla kalmayıp, toplumsal faydayı da öncelikleri arasında tutuyor. Sofra ürünlerinden elde edilen gelir fazlası, Kızılay aşevlerine aktarılıyor ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği de sağlanıyor. Bu anlayışla üretilen Kızılay Sofra İçecekleri, her yudumda hem kaliteyi hem de iyiliği sofralara taşıyor.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR: DOĞAL VE FONKSİYONEL ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR

Son yıllarda artan sağlık bilinciyle birlikte, tüketiciler doğal içeriklere daha fazla yöneliyor. Şeker oranı düşük ya da şeker ilavesiz ürünlere olan ilgi hızla artarken, bağışıklığı destekleyen, enerji veren ve sindirimi düzenleyen fonksiyonel içecekler de tercih sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Bu değişim, geleneksel içeceklerin değerini de yeniden artırıyor. Türk kültürünün köklü lezzetlerinden biri olan şalgam gibi içecekler, modern yaşamın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilerek daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Yerel üretimin önem kazanmasıyla birlikte, otantik tatlar doğal içeriklerle buluşturuluyor ve sağlıklı yaşam trendleri doğrultusunda yeniden yorumlanıyor.

Kızılay İçecek ise bu beklentileri yakından takip ederek geleneksel tatları çağdaş üretim teknikleriyle buluşturuyor. Koruyucu içermeyen, doğal pancar şekeriyle tatlandırılan ve postbiyotik içeriğiyle sindirim sistemine katkı sunan yeni Kızılay Limonata ve Soğuk Çay, sağlıklı yaşam arayışında olan tüketiciler için ideal bir alternatif oluşturuyor. Doğal formülü ve fonksiyonel faydalarının yanı sıra koruyucu içermeyen bu yeni ürün ailesi hem lezzet hem de sağlık arayanlara hitap ediyor.

KIZILAY İÇECEK HAKKINDA:

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat sermayesini vererek Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde kurdurduğu maden suyu fabrikasını Türk Kızılay'a bağışladığı 1926'dan bu yana Atatürk'ten aldığı emaneti her geçen gün geliştirerek büyüten Kızılay İçecek, Türkiye'nin değerli maden suyu kaynaklarını halkımıza ve dünyaya ulaştırmak için çalışmaktadır. Kızılay Yatırım Grubu'nun diğer iştirakleri için de örnek teşkil eden bu model ile elde edilen gelirlerin tamamı ise Türk Kızılay'a aktarılmakta ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Kızılay İçecek, üretim kalitesinden ve doğallığından ödün vermeden Afyonkarahisar ve Erzincan kaynaklarından elde ettiği değerli mineral kaynağından farklı tatları da tüketicilerin beğenisine sunarken, Adana'daki fabrikasında ürettiği sofra içecekleri serisiyle şalgam, limonata ve soğuk çayı da lezzetseverlerle buluşturuyor. Kızılay İçecek, zenginleştirdiği ürün portföyü, AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla; sağlıklı içecekler sektöründe lider içecek şirketi olma vizyonu ile yerel ve global ölçekte faaliyetlerine devam etmektedir.

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