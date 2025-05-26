Kızılay sofra içecekleri, yeni reklam kampanyasıyla lezzetseverlerle buluşuyor

Kızılay Limonata, Kızılay Şalgam ve Kızılay Soğuk Çay'dan oluşan yeni sofra içecekleri, "İyilik İçin" mottosuyla tüketiciyle buluşurken, sağlıklı yaşamı destekleyen içerikleriyle de fark yaratmaya hazırlanıyor.

Kızılay Maden Suyu, yıllardır taşıdığı sağlık ve güven mirasını daha geniş bir vizyona taşıyarak, artık "Kızılay İçecek" çatısı altında tüketicilerle buluşuyor. Bu dönüşümle birlikte sadece maden suyuyla değil, sofralara eşlik edecek yeni ve sağlıklı içecek seçenekleriyle de hayatın içinde yer almayı hedefliyor. Yeni ürün ailesi ve reklam kampanyası, bu stratejik geçişin ilk adımı olarak hem sağlık hem de lezzeti bir arada sunuyor.

KIZILAY'DAN LEZZETİ VE SAĞLIĞI BULUŞTURAN KAMPANYA

Tüketici lezzet testlerinden başarıyla geçen Kızılay Sofra İçecekleri'nin lansman kampanyasında ise sağlık ve keyifli tüketim deneyimi bir araya getiriliyor. Kampanyada, ürünlerin postbiyotik içeriği ve koruyucu madde içermemesi gibi sağlıklı yönlerine dikkat çekilirken, lezzetseverlere keyifli bir tüketim deneyimi de vadediyor.

BİR YUDUM ALAN BIRAKAMIYOR!

Kızılay Sofra İçecekleri'nin reklam filmleri, ürünlerin lezzetini eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıyor. Karakterler, içeceklerden bir yudum aldıktan sonra şişeyi ellerinden bırakamıyor; bu abartılı ama esprili yaklaşım, ürünlerin yalnızca sağlıklı değil, aynı zamanda son derece lezzetli olduğunu vurguluyor.

LEZZETİN RİTMİ: "SAĞLIKLIKLIK, BAĞIŞIKLIKLIKLIK, RAHATLIKLIKLIK"

Kampanyanın dikkat çeken sloganı, dinamik müzik ve güçlü görsellikle birleşerek eğlenceli bir iletişime dönüşüyor. Kızılay Sofra İçecekleri'nin doğallığı ve serinletici yapısı, reklam filminde hem iştah açıcı sahnelerle hem de mizahi bir tonla yansıtılıyor.

Kampanya yalnızca sağlık vurgusuyla değil, aynı zamanda sofralara kattığı enerji ve keyifle de öne çıkıyor. Mizahi dili ve samimi üslubuyla izleyiciyi hem gülümsetiyor hem harekete geçiriyor.

POSTBİYOTİK İÇERİĞİYLE KORUYUCUSUZ SOFRA İÇECEKLERİ

Probiyotik bakterilerin doğal metabolizma sürecinde ortaya çıkan faydalı bileşikler olan postbiyotikler sayesinde, yeni sofra içecekleri sindirim sistemine katkıda bulunarak bağışıklık sistemini de destekliyor. Aseptik üretim teknolojisi sayesinde koruyucu içermeden üretilen bu içecekler, sağlıklı yaşamı desteklerken, sofralara keyif ve ferahlık da katıyor. Her biri özenle seçilmiş doğal aromaların ve sağlıklı bileşenlerin bir araya geldiği sofra içecekleri çeşitleri tüm marketler ve online satış platformlarında da lezzetseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kızılay İçecek Hakkında:

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat sermayesini vererek Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde kurdurduğu maden suyu fabrikasını Türk Kızılay'a bağışladığı 1926'dan bu yana Atatürk'ten aldığı emaneti her geçen gün geliştirerek büyüten Kızılay İçecek, Türkiye'nin değerli maden suyu kaynaklarını halkımıza ve dünyaya ulaştırmak için çalışmaktadır. Kızılay Yatırım Grubu'nun diğer iştirakleri için de örnek teşkil eden bu model ile elde edilen gelirlerin tamamı ise Türk Kızılay'a aktarılmakta ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Kızılay İçecek, üretim kalitesinden ve doğallığından ödün vermeden Afyonkarahisar ve Erzincan kaynaklarından elde ettiği değerli mineral kaynağından farklı tatları da tüketicilerin beğenisine sunarken, Adana'daki fabrikasında ürettiği sofra içecekleri serisiyle şalgam, limonata ve soğuk çayı da lezzetseverlerle buluşturuyor. Kızılay İçecek, zenginleştirdiği ürün portföyü, AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla; sağlıklı içecekler sektöründe lider içecek şirketi olma vizyonu ile yerel ve global ölçekte faaliyetlerine devam etmektedir.

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