Kızılay su geliyor

Kızılay Doğal Maden Suları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maden Suyu Kongresi, İstanbul'da başladı. 17-18 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan kongrenin bu yıl ki teması, "Bir Ömür Maden Suyu" olarak belirlendi. Kızılay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye çok sayıda kuruluş destek verdi. Kongrenin açılışına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, çok sayıda kişi katıldı.

MADEN SUYU TARTIŞILACAK

Kongrenin açılışında konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "2'inci Uluslararası Maden Suyu Kongresi, Kızılay Akademi ve Kızılay İçecek ev sahipliğinde çok sayıda üniversitenin paydaşlığında özel sektör temsilcileri ve sektörümüze değer katan çözüm ortaklarımızla ve bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştiriliyor. Burada maden suyunun faydasını ekonomiye insan sağlığına çok boyutlu etkisini kongre sürecinde bilim insanları akademik bildirileriyle panellerle tartışacaklar" dedi.

"MADEN SUYU TÜKETİMİ ARTIRILMALI"

Maden suyunun tüketiminde geride olduğumuzu kaydeden Kınık, "Maden suyu ülkemizde biliniyor ancak Avrupa'ya kıyasladığımızda Avrupa'da kişi başına 150 litre mineralli su tüketilirken ülkemizde yıllık kişi başına 10 -15 litre tüketiliyor. Bunun artırılması gerekiyor. Maden suyunun içindeki mineraller insan sağlığı için elzemdir. Sağlıklı bir içecek ve özellikle magnezyum gibi bikarbonat gibi minerallerin maden suyunun içinde bulunduğunu ve bunların insan vücuduna çok hızlı karışarak insan sağlığına olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Yaşlanmayı geciktiren kalp ve ruh sağlığını olumlu etkileyen bir içecek" açıklamasında bulundu.

MART AYINDA KIZILAY KAYNAK SUYU GELİYOR

Kızılay'ın maden suyunun yanında kaynak su üretimine başlayacağını söyleyen Kınık, " Kızılay maden suyu fabrikalarımız Afyon ve Erzincan'da bulunuyor. Yaklaşık yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitemizle ülkemizde ve ihraç ettiğimiz 40'a yakın ülkede iyilik için akıyor. Elde ettiğimiz bütün gelirleri Kızılay'ın faaliyetleri için kullanıyoruz. Bir taraftan da Kızılay maden suyunun yanında doğal kaynak suyu işini ölümüzdeki sene mart ayında ilk defa tüketicilerimizle buluşturmuş olacak. Kızılay maden suyunun yanında Kızılay kaynak suyumuzu da vatandaşlarımız güvenle içecekler" dedi.