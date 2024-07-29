Kızılay’dan depremzede esnafa 97.8 milyon TL destek

Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında 2023 yılında 607 esnafa 25 milyon TL destek sağlayan Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve esnafın yeniden iş hayatına dönmesini sağlamak amacıyla çalışmayı sürdürüyor. Türk Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik canlanmaya destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazı kapsamında 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yaptı. Hatay'da 1478, Kahramanmaraş'ta 583, Malatya'da 562, Adıyaman'da 550, Gaziantep'te 215, Osmaniye'de 156 olmak üzere toplamda 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yapıldı. Böylece program kapsamında, bu yıl içinde yapılan toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin liraya ulaştı. Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında, işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması yer alıyor.