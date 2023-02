Kızılay’ın mobil sağlık araçları köylerde tarama yapacak

Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapacak. Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunacak. Araçlar, 17 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti verecek.

MOBİL DİŞ KLİNİĞİ DE HİZMET VERECEK

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in Islahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet verecek. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Mobil sağlık araçlarını bölgeye uğurlayan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için Kızılay'ın seferber olduğunu belirterek "Zor günlerden geçiyoruz. Ülkemiz belki de en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Kayıplarımız var, yaralılarımız var, yakınlarını kaybedenlerimiz var. İnşallah bugünleri dayanışma içinde kalarak atlatacağız. Afetin ilk gününden itibaren ana görevimiz olan beslenme alanına yoğunlaştık. Bugün 500'den fazla noktada 3 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek verebilecek noktaya geldik. Diğer faaliyet alanlarında da gücümüzün yettiğince destekleyici rolümüze devam ediyoruz. Sağlık alanında Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Bir yandan psikososyal destek veriyoruz. Diğer yandan depremzedelerin çok ciddi hijyen ihtiyaçları var. Bu anlamda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün sahada da gördüğümüz ve Bakanlığımızla yaptığımız istişareler neticesinde bir ihtiyaç olarak tespit ettiğimiz mobil sağlık araçlarımızı sahaya gönderiyoruz. 6 adet mobil sağlık aracı hazırladık. Bizler mobil araçlarımızla her yere, herkese ulaşabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu araçlarda ayrıca gönüllü doktorlarımız, hemşirelerimiz ve psikologlarımız görev yapacaklar. Gönüllülerimiz afetin başından bu yana her alanda bize yardımcı oldular. Sağlık da bu alanlardan biri" diye konuştu.