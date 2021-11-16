Kızılcahamam’da güneş enerjisi santralinden 5 ayda 1 milyon lira gelir elde edildi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Tamamlanan 14 projemiz var. Bunlardan biri güneş enerji santrali. Buranın yapımında bir miktar hibe aldık, bir miktar kredi çektik. Yapımında kredi çektiğimiz tek yatırımımız bu. Kendisini 1-2 senede ödeyecek bir yatırım. Arkadaşlardan öğrendiğime göre 5 aylık süre içinde 1 milyona yakın geliri olmuş. Bunun bize maliyeti 5 milyon 800 bin gibiydi. Bu yatırımızın kendini iki senede amorti edecek." ifadelerini kullandı. Buradan üretilen elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Acar, projeden gurur duyduğunu ekledi.