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Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:58 Son Güncelleme: 16.11.2021 11:00

Kızılcahamam'da güneş enerjisi santralinden 5 ayda 1 milyon lira gelir elde edildi

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Kızılcahamam’da güneş enerjisi santralinden 5 ayda 1 milyon lira gelir elde edildi

Ankara'da 27 bin nüfuslu Kızılcahamam Belediyesi, bünyesinde kurmuş olduğu Güneş Enerji Santralinde ürettiği yaklaşık 950 bin kwh elektrikle, 5 ayda 1 milyon Türk Lirası gelir elde etti.

20 yıldan fazla işletme ömrü olan santralin finansmanını, bir kısmını hibe ve bir kısmını kendi bütçesinden sağlayan Kızılcahamam Belediyesi'nin aldığı yatırım teşvik belgesiyle santralin yaklaşık iki yılda kendini amorti etmesi bekleniyor.

Kızılcahamam Taşlıca Mahallesinde yaklaşık 16 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali, anlık 960 kwe gücünde. 3 bin 360 adet panel ve 12 adet inverter ile prosesi sürdürülen santral teknik özellikleri ile de ön plana çıkıyor.

Öte yandan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam'da, yenilenebilir enerjiden üretilen elektrikle şu ana kadar 42 bin 379 adet ağacın kesilmesi ve 466 bin 199 kilogram karbondioksit salınımı da engellenerek, ekonomik gelirin yanı sıra çevreci bir yatırım da hayata geçirmiş oldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Tamamlanan 14 projemiz var. Bunlardan biri güneş enerji santrali. Buranın yapımında bir miktar hibe aldık, bir miktar kredi çektik. Yapımında kredi çektiğimiz tek yatırımımız bu. Kendisini 1-2 senede ödeyecek bir yatırım. Arkadaşlardan öğrendiğime göre 5 aylık süre içinde 1 milyona yakın geliri olmuş. Bunun bize maliyeti 5 milyon 800 bin gibiydi. Bu yatırımızın kendini iki senede amorti edecek." ifadelerini kullandı. Buradan üretilen elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Acar, projeden gurur duyduğunu ekledi.

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Kızılcahamam'da güneş enerjisi santralinden 5 ayda 1 milyon lira gelir elde edildi
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