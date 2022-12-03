KIZILELMA ayakları yerden kesti! "Zor tutuyoruz"

DÜŞÜK RADAR İZİ SAYESİNDE EN ZORLU GÖREVLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRECEK

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.