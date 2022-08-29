Kızılelma Karadeniz’de halkla buluşacak

Türkiye'nin yerli ve milli İnsansız Hava Aracı üreticisi BAYKAR, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı TEKNOFEST'te sergileyecek. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma'nın ikinci prototipi Samsun'da halkla buluşacak. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile adım attığımız bu kadim topraklardaki varlığımızı perçinleyen Büyük Tarruz'un 100. yılı kutlu olsun. Bu kutlu günün sabahında Kızılelma'nın uçuşa hazırladığımız 2. üretim prototipini Samsun'a TEKNOFEST Karadeniz'e uğurladık" açıklamasını yaptı.Bayraktar Kızılelma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCGAnadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş, kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında aktif görev alacak.DÜŞÜK radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Bayraktar Akıncı'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran Baykar, Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini 2023'te gerçekleştirmeyi hedefliyor.