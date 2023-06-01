KKM 2.5 trilyona çıktı

Dövizeilgiyi azaltıp mevduatta TL'nin payının artırılması amacıyla 2021'in aralık ayında uygulamaya alınan Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilgi hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 18 Mayıs'ta 2 trilyon 398 milyar lira olan KKM hesaplarının büyüklüğü, 26 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 498 milyar liraya ulaştı. KKM'de 3 Mart'tan bu yana yaşanan artış 920 milyar lirayı geçti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Bankalardan kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak. TCMB'den bankalara gönderileni yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yuvam Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.