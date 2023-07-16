KKM borçlanma maliyetlerini düşürdü

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı ek bütçesini kabul etti. 1.1 trilyon liralık ek bütçenin yarıya yakını depremin yaralarını sarmak, vatandaşların bir an önce yeni evlerine taşınmasını sağlamak için kullanılacak. TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı ek bütçesinin sunuşunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm şoklara karşı dayanıklılığını korumayı başardığının altını çizdi.Yılmaz, "Salgın sonrası süreçte hızlı bir büyüme ve toparlanma eğilimi yakalayan ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başta büyüme ve istihdam olmak üzere temel pek çok somut göstergede diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştı" dedi.Yılmaz, ek bütçe ile ortaya konan toplam ödenek ihtiyacının 1 trilyon 119 milyar lira olduğunu belirtip, "Afet konutlarının yapımı ve altyapı hasarlarının giderilmesi için 482.8 milyar lira olmak üzere depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi gibi amaçlarla toplam 527.3 milyar lira ödenek öngörüldü. 2023 yılında, diğer ödenek imkânları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılacak" şeklinde konuştu.Ek bütçenin kabul edilmesinden sonra Meclis tatile girdi. TBMM'nin 28'inci Dönem 2'inci Yasama Yılı 1 Ekim 20 tarihinde başlayacak.Deprem çalışmalarını da anlatan Yılmaz, "Yapı stokumuza baktığınız zaman, işte, elli yıllık, belki çok daha uzun vadeli, geçmişten gelen sorunlarımız var. Bunları azaltmaya dönük planlamalar yapıyoruz. İstanbul'a özel bir programımız var. İstanbul'da dönüşümü sürdüreceğiz" diye konuştu.Yılmaz, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını kâr-zarar hesabına göre değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Uygulama kur istikrarına katkıda bulunmuş, daha uzun vadeli bir mevduat yapısı oluşumuna yine katkısı olmuştur. Kamunun borçlanma maliyetlerinde bir düşüş meydana getirmiştir. KKM'ye ödediğimiz paraya rağmen geçen yıl 3.5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.Cari açıkta son dönemde bir artış bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir perspektifimiz var, OVP'nin bir miktar üstünde olsa da yılsonu itibarıyla bugünkü kadar cari açık beklemiyoruz. Mevcut açığın neredeyse yarısı aslında altın ithalatı" değerlendirmesini yaptı.