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Giriş Tarihi: 7.7.2022 15:29

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 trilyon TL'nin üzerinde

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 trilyon TL’nin üzerinde

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 18 milyar TL'den 1 trilyon 39,72 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 345 milyar TL'den 6 trilyon 266,8 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 8 milyar TL'den 6 trilyon 685,6 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 905,9 milyar TL'den 912,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 276,7 milyar TL'den 283,9 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 159,9 TL'ye indi.

Veriler 1 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

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KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 trilyon TL'nin üzerinde
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