KKM’de vergi avantajına son

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada sürdürülebilir finans piyasasının büyüklüğünün 2030'da 30 trilyon dolara geleceğinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, bu verilerin küresel sürdürülebilir finans piyasasının hızla büyüdüğünü, yeşil finansman araçlarına talebin arttığını gösterdiğini ifade etti. Dünya Gazetesi öncülüğünde düzenlenen 'İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, 2023'te yeşil tahvil ihraçlarının dünya çapında 1 trilyon doları aştığını, bunun 2022'ye kıyasla yüzde 42'lik artış anlamına geldiğini belirtti. Geçen yıl 5 Nisan'da Hazine'nin uluslararası sermaye piyasalarında 2.5 milyar dolar tutarında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdiğini hatırlatan Yılmaz, sürdürülebilirlik temalı tahvil ihraçlarına devam edeceklerini vurguladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda Kur Korumalı Mevduat (KKM) için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söyledi. Bakan Şimşek, alınan önlemlerin bütçe açığını 2025'ten itibaren yüzde 3'ün altına çekeceğini belirtti. 2050'ye kadar küresel sıcaklığın 3.2 derece artması durumda küresel gayri safi yurtiçi hasılanın baz senaryoya göre yaklaşık 5'te 1 daha düşük olacağını ve açlık riskinin de 5'te 1 oranında yükseleceğini söyleyen Bakan Şimşek, "Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.