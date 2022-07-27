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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kur korumalı TL mevduat için yeni karar! Vergi istisnası uzaltıldı
Giriş Tarihi: 27.7.2022 09:45 Son Güncelleme: 27.7.2022 09:45

Son dakika: Kur korumalı TL mevduat için yeni karar! Vergi istisnası uzaltıldı

İHA
Son dakika: Kur korumalı TL mevduat için yeni karar! Vergi istisnası uzaltıldı

Son dakika haberi...Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

Son dakika haberi...Şirketlerin KKM kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasında süre uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURUMLAR VERGİSİ ALINMAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararı göre, kurumların 30 Haziran 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Söz konusu bilanço şartı, karar öncesinde 31 Mart 2022 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran ve 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulama yetkisi tanınmıştı.

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Son dakika: Kur korumalı TL mevduat için yeni karar! Vergi istisnası uzaltıldı
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