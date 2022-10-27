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Giriş Tarihi: 28.10.2022

KKM’de vergi istisnasının süresi uzatıldı

KKM’de vergi istisnasının süresi uzatıldı
Şırketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül tarihli bilançolar için de geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kurumların 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını bu yıl sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf olacak.
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KKM’de vergi istisnasının süresi uzatıldı
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