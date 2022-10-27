KKM’de yeni gelişme! Vergi istisnası için süre uzatıldı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını bu yıl sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf olacak.