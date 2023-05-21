KKM’nin maliyeti azalıyor

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2.3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) hesabı uygulamasının bütçeye maliyetinin giderek azalmaya devam ettiğini belirterek, "Bütçeye maliyeti toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dâhilinde değildir" dedi.Bakan Nebati, "Söz konusu dönemdeki panik havası bertaraf edilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı önemli bir oranda azaltılmış ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlanmıştır. KKM'nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu da azaltılmıştır" açıklamasını yaptı. Nebati, 2002'de yüzde 43.2 olan faiz giderlerinin bütçe içindeki payını bugün yüzde 10.6'ya indirdiklerini söyledi. "KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve reel piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı" diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik bu durum, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın tetiklemesiyle emtia fiyatlarında keskin artışların yaşandığı ve küresel finansal koşulların giderek sıkılaştığı bir döneme denk gelecekti. O koşullar altında, enerji ve tüm diğer ithal girdilerde, ülkemizde reel sektörün maliyetleri çok daha fazla artar ve oluşan ek döviz ihtiyacı için mevcut küresel finansal ortamda, reel sektörümüz yüksek maliyetlerle daha fazla borçlanmak sorunuyla karşı karşıya kalırdı." ANKARA