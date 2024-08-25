KKM’nin payı % 10’un altına indi

Enflasyonla mücadele politikası doğrultusunda para politikasındaki normalleşme ve ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta (KKM) düşüş ivmesi hızlandı. Özellikle son 2 aydır hızla eriyen kur korumalı mevduatta 18 Ağustos 2023'teki tarihi zirvenin ardından başlayan kesintisiz düşüş süreci 52 haftaya taşındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre KKM'nin mevduattaki payı ilk defa yüzde 10'nun altına geriledi.BDDK verilerine göre 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira ile rekor kıran, yerel seçimler öncesi 29 Mart 2024'te 2 trilyon 277 milyar lira olan KKM'nin toplam büyüklüğü 16 Ağustos 2024'te 1 trilyon 660 milyar liraya indi. KKM, dolar bazında ise 49.7 milyar dolara düştü. Kur korumalı mevduat Ağustos 2023'te 126.4 milyar dolar, 29 Mart 2024'te ise 70.8 milyar dolar olmuştu.KKM'de son 1 yılda 76.7 milyar dolar, yeril seçimlerden bu yana ise 21.1 milyar dolar çözülme yaşandı. KKM'nin, 1 yıl önce yüzde 45.15, yerel seçimler öncesi yüzde 26.18 olan TL mevduat içerisindeki payı 16 Ağustos 2024 tarahi itibarıyla yüzde 15.41'e indi. KKM'nin toplam mevduattaki payı ise yüzde 26.24'ten yüzde 9.59'a düştü. Bu süreçte KKM hariç TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 31.92'den 52.65'e çıktı. Dövizin payı ise yüzde 41.84'ten 37.75'e geriledi. KKM dahil TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 58.16'den 62.25'e yükseldi.Son 1 yılda KKM ve dövizden çıkış gözlenirken, tasarruf sahiplerinin hızla TL'ye geçtiği gözleniyor. TL mevduat son 1 yılda 7 trilyon 554 milyar liradan 10 trilyon 766 milyar liraya çıktı. Bu dönemde KKM hariç TL mevduat ise 4.1 trilyon liradan 9.1 trilyona ulaştı. Son dönemde döviz mevduatlarında yaşanan yükseliş, KKM'den çıkan paranın adresini sorgulatırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri" başlıklı analiz bu soruları ortadan kaldırdı. Analizde son 2 ayda kur korumalı mevduatta 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduatın sadece 3.3 milyar dolar arttığı bildirildi