KKM’ye % 15 stopaj

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceki günkü kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15 oldu. Normal TL hesaplarda ise 6 ay ve üzeri vadelerde karşılık sıfırlandı. Düzenlemeyle sistemden yaklaşık 400 milyar TL'lik likidite çekilecek. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 14 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 962 milyar lira ile toplam TL mevduatın yüzde 42.5'ini oluşturdu.