KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TSE heyetini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TSE heyetini kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakaladığı standartlar çerçevesinde Türk ekonomisinin rekabet ortamında geldiği düzeyin gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırabilmesinde yakalanan standartların büyük önem taşıdığını belirten Tatar, TSE'nin ilkeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kurumların yakaladığı standartların ve sergilenen kararlılığın önemine işaret etti.

Tatar, KKTC'nin kendi ölçeğinde evrensel standartları yakalayabilmesi için çeşitli çalışmalar içerisinde olunduğunu kaydederek "Sizlerin (TSE) buradaki varlığı ve yol göstericiliği bizler için son derece önemlidir" dedi.