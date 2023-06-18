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Giriş Tarihi: 18.6.2023

KKTC’ye denizaltından elektrik bağlanacak

KKTC’ye denizaltından elektrik bağlanacak
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Program Koordinatörü Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında planlanan denizaltından elektrik bağlantısı projesinin teknik olarak hazır olduğunu söyledi. Yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda birbirine yakın 3 güzergâh üzerinde durulduğunu ve kablo kapasitesine yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıldığını belirten Fahrioğlu, "Kabloyu yüksek kapasitede çekip, kademeli olarak çevirici istasyonları artırma şeklinde de ilerlenebilir, çünkü projenin en meşakkatli kısmı denizaltına kablo serilmesi" dedi.
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KKTC’ye denizaltından elektrik bağlanacak
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