KKTC’ye denizden ikinci yolcu hattı

Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında denizden yolcu taşımacılığında ikinci hat açıldı. Daha önce Taşucu'ndan feribotla KKTC'ye gidebilen vatandaşlar şimdi ise Anamur'da açılan ikinci hat ile daha uygun fiyata bu ülkeye geçebilecek. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, 2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından milyonlarca liralık yatırımla yenilenen, 350 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Anamur Deniz Uçağı ve Feribot İskelesi'ni kurdukları ANTSO Denizcilik Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ bünyesinde faaliyete geçirdiklerini anlattı. İskelenin işletme hakkını 10 yıllığına devraldıklarını kaydeden Tuna, "Anamur Deniz Uçağı ve Feribot İskelesi'nden ilk etapta kurban bayramı öncesi modern Piyale Paşa feribotumuzla, Anamur ilçemiz ile KKTC-Girne arasında başlayan yolcu taşımacılığı seferlerimiz KKTC'deki öğrencilerimiz, görevli TSK personelimiz, iş insanlarımız ve tatil için KKTC'yi tercih eden vatandaşlarımız arasında büyük memnuniyet yaratmıştır" dedi. İskele'de arabalı vapur yanaşma rampaları da bulunduğunu anlatan Tuna, bu kapsamda Lübnan, Mısır, Tunus ve Fas gibi alternatif ülkelerle görüşmeler yapılacağını kaydetti.