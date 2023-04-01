KMO ile TODEV otizmli gençlerin istihdamında bir ilke imza attı

18 yaşından büyük otizmli bireylerin, hiçbir farklılık ya da ayrıcalık gözetilmeden iş hayatına kazandırılması için bir araya gelen Kuzey Marmara Otoyolu ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) örnek bir projeye imza attı. TODEV'in danışmanlığı çerçevesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzman yardımcısı olarak iş hayatına başlayan üç otizmli çalışan, farklı meslek alanlarında üstlendikleri görevlerle kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı. Bilişim, yazılım, kalite yönetim sistemleri ve peyzaj gibi birbirinden farklı uzmanlık alanlarında oryantasyon süreçlerini tamamlayarak kadrolu olarak çalışmaya başlayan üç otizmli genç, hem iş ortamı hem de sosyal hayatta yakaladıkları başarılı adaptasyon süreci ile özel gereksinimli bireylere ve ailelerine örnek oldular.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için hazırlanan özel bir video ile hayatlarındaki yeni dönemi sosyal medya platformlarında içtenlikle anlatan Doğukan, Furkan ve Çağdaş, yaşadıkları iş deneyimini ve fırsat verildiğinde neleri değiştirebildiklerini paylaşarak otizmli bireylerin istihdamının önemine dikkat çektiler.

Uluğtekin: "KMO'da otizmli çalışma arkadaşlarımızla birlikte farklılıklarımızın işimize engel olmadığını gösterdik"

TODEV ile birlikte otizmli gençlere fırsat verildiğinde iş hayatında nasıl fark yarattıklarını ve hiçbir ayrıcalık sunulmadan kariyer yapabileceklerini gösterdiklerini belirten KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "Doğukan, Furkan ve Çağdaş ile TODEV sayesinde tanıştık. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde odaklandığımız alanlardan biri de otizm. Biz bu farkındalığa ulaşan bir kurum kültürüne sahibiz ve bu sefer de neden bizimle çalışmasınlar, niçin birlikte mesai yapmıyoruz dedik. Çünkü onlar ayrıcalık ya da farklılık değil, fırsat eşitliği istiyorlar. Biz de öyle yaptık ve tüm çalışanlarımıza uyguladığımız prosedürleri izleyerek eğitim seviyelerine göre işe alım mülakatlarını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 aydır da bizimle birlikte çalışıyorlar ve üç arkadaşımızı TODEV'in yönlendirmesiyle birer hafta ara ile işe başlattık. Bizim için de müthiş bir deneyim oldu çünkü başarılması zor denileni başardık ve aynı anda 3 otizmli özel gencimizle iş arkadaşı olduk. KMO olarak hem iş dünyamıza hem de topumun tüm kesimlerine bu farkındalıkla örnek olmak istiyoruz. Departman yöneticilerimiz ve insan kaynakları profesyonellerimizle kendilerini sürekli takip ediyoruz. Onlarla çalışmak, takım arkadaşı olmak ve birlikte başarmak müthiş bir duygu. O yüzden 'Otizmle Fark Yok, Çalışmak Var' diyor ve otizmli bireylere kariyer fırsatı sunmak için sürdürülebilir bir istihdam politikası izliyoruz. Bizi yönlendirmesi ve otizmli gençlerimizin iş hayatına kazandırılması için doğru adımları atmamıza destek olan TODEV'e teşekkür ediyorum" dedi.

Gökçe: "Otizmli gençlerimizi iş hayatına kazandırmamız hepimizin önceliği olmalı"

"Otizmle Fark Yok, Çalışmak Var" projesi kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu ile otizmli gençler için iş hayatında yeni bir sayfa açtıklarına dikkat çeken TODEV Başkanı Arzu Gökçe, "Çoğu şirket için otizmli gençlerimizin istihdamı, sadece engelli personel alımı gibi görülüyor. Ancak otizmli gençlerimiz bizden farklılık ya da ayrıcalık beklemiyor. Tam aksine eşitlik görmek ve aynı fırsatların kendilerine de sunulmasını istiyorlar. Farklı uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmiş otizmli gençlerimiz var. Ne mutlu ki KMO ile Türkiye'de bir ilke imza atarak aynı şirkette 3 otizmli bireyin istihdam edilmesini sağladık. Üstelik beyaz yaka pozisyonlarda görev alıyorlar ve asgari ücretle de değil, herkese uygulanan maaş politikası kendilerine de uygulanıyor. Kendi intranet projesinin yazılımını yapan, bir otoyolun peyzajında görev alan ya da araç geçişlerini takip eden sistem için çalışan pırlanta gibi değerli otizmli gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ve en önemlisi de biz bu projede iş yeri koçluğu olmadan, KMO'nun İnsan Kaynakları Departmanı ile çocuklarımızın görev aldığı bölümlerdeki sorumlu yöneticilerle çalıştık. Ne mutlu ki hiçbir sorun yaşamadan, otizmli gençlerimizin kariyerinde yeni bir sayfa açtık. Doğukan, Furkan ve Çağdaş'ın iş hayatındaki başarısı hem şirketlerimiz hem de otizmli bireyler ile aileleri için de rol model teşkil ediyor. Kurum ve şirketlerin, istihdam politikalarında mutlaka otizmli gençlerin de işe alımı için bir farkındalık oluşması için çalışıyoruz. Bu vesileyle Kuzey Marmara Otoyolu ailesine otizmli gençlerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bu güzel projeyi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki otizmli gençlerimizin iş hayatındaki istihdam oranı giderek artacak." şeklinde konuştu.