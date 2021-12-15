Knowyourx’un hedefi 100 milyonun üzerinde doğrulama!

DDTECH Şirketler Grubu'nun bünyesinde, kimlik doğrulama teknolojileri, dijital kimlik cüzdanı geliştirmek ve global pazarlara açılan ürünleri hayata geçirmek üzere ürün ve hizmetler sunmak amacıyla, Bilişim Vadisi lokasyonunda kurulan Digital Doğrulama Hizmetleri A.Ş. şirketinin "Know Your X" markası bu önemli yatırım ile beraber sahip olduğu yüksek güvenlikli teknolojileri ve kullanıma hazır yeteneklerinin yanında, aldığı bu önemli yatırımla büyümesini hızlandıracak.

"Her şeyi doğrulamak için yola çıktık" mottosuyla dijital kimlik doğrulama pazarına hızlı bir giriş yapan KnowYourX; telekom operatörleri, bankalar, hastaneler, eğitim kurumları, oteller vb tüm işletmeler için yapılan kimlik doğrulama işlemleri daha güvenilir hale getirerek zaman ve para kaybının önüne geçiyor.

Dijitalleşen yenidünya düzeni içerisinde internet tabanlı şirketlere, teknolojilere, alışverişe ve iletişime olan güven, gerçekleşen sahtecilikler nedeniyle gitgide zedeleniyor. Bu nedenle şirketler, ürün ve hizmetlerini güvenlik açısından geliştirmek için doğrulama için birçok yönteme başvuruyor. Öteki taraftan son kullanıcıların da güvenlik beklentilerinin de arttığına dikkat çeken KnowYourX CEO'su Barbaros Özdemir, bu nedenle uçtan uca kimlik, belge ve nesne doğrulama süreçlerinizi yüksek güvenlik teknolojileri ile doğrulayarak hem şirketleri hem de son kullanıcıları dijital dünyada güvenli hale getirdiklerini vurguluyor.

"100 MİLYONUNUN ÜZERİNDE DOĞRULAMA HEDEFLİYORUZ!"

Dijital doğrulama sisteminin genellikle gerçek kişilerin kimliklerinin doğrulanması temeline odaklandığını belirten Özdemir, buna ek olarak kurumsal dijital kimlik cüzdanı uygulamalarının da önem taşıdığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sahip olduğumuz yüksek güvenlik teknolojileri ve kullanıma hazır yeteneklerimiz sayesinde kimlik, belge ve nesne doğrulama çözümleri sunuyoruz. Büyüyen pazarda lider olan markamızı telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere finans, e-ticaret, eğitim, sağlık, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde yıllık 100 milyonun üzerinde doğrulama hacmine ulaştırarak sektöre yön vereceğiz."