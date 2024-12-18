KOBİ’ler 3B yazıcılar ile güçlenecek

3B yazıcı teknolojileri, sağlık, kuyumculuk ve otomotiv gibi birçok sektörde çağın ötesine geçen yeniliklere öncülük ediyor. 3bfab Teknoloji Ar-Ge Müdürü Nikita Türkmen, güncel projeleri ve ürün çözümleriyle sektöre yön verdiklerini belirtiyor. Diş sağlığında tedavi süreçlerini haftalardan saatlere indirirken, kuyumculukta detaylı ve güvenli tasarım baskısı çözümleri sunuyorlar. Özellikle geliştirdikleri yapay zeka destekli kuyum platformu, tasarımcılar ile üreticileri buluşturup lojistik zorlukları ve maliyetleri ortadan kaldırıyor. Global 3B yazıcı pazarının 2023'te 20.68 milyar dolara ulaştığını ve 2030'da 120 milyar dolarlık hacmi geçmesinin beklendiğini vurgulayan Türkmen, bu teknolojinin büyük ölçekte kabul gördüğünü ifade ediyor. Şirketin geliştirdiği çözümlerle, tüm donanım ve yazılımları tamamen yerli ve milli üretimle sunuyor. Türkmen, yapay zekanın üretim ve tasarım alanlarındaki entegrasyonunun, 3B yazıcıları daha hızlı ve verimli hale getirdiğine dikkat çekiyor. Bio printing alanındaki çalışmalarıyla organ nakli bekleyen hastalara umut olabilecek teknolojiler geliştiriyorlar. Son olarak, gelecekte 3B yazıcılarla gıda üretiminin öne çıkacağını belirten Türkmen, bu teknolojinin mutfaklardan endüstriye kadar geniş bir alanda köklü değişiklikler yaratacağına işaret ediyor.