KOBİ’ler 6G’ye nasıl hazırlanmalı

VİVO, "Fiziksel ve Dijitalin Entegre Edilip Serbestçe Bağlandığı bir Dünya Kurmak: 6G Hizmetleri, Yetenekleri ve 6G'yi Hayata Geçirecek Teknolojiler" adlı üçüncü 6G raporunu yayınladı. Rapor, vivo uzmanlarının 6G ağına ve 2030 yılı ve sonrasında insanların hayatlarını şekillendireceğine inandıkları teknolojilere dair inceleme ve değerlendirmelerini içeriyor. VİVO'nun raporunda, 6G'nin süper iletişim, bilgi ve birleşik bilgi işlem hizmetleri sunarak birbirine bağlı ve yakınsak bir fiziksel ve dijital dünya için bir temel teşkil edeceği öngörülüyor. Analize göre 6G teknolojisi iletişim, hesaplama ve algılamayı tek bir sistemde birleştirecek. Entegre bir 6G ağı yalnızca insanları insanlara bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanları makinelere ve makineleri makinelere bağlayarak yepyeni bir dijital dünya yaratmaya yardımcı olacak. Böylece 2030 yılına kadar yüz milyarlarca cihazın birbirine bağlanması bekleniyor. 6G ayrıca temel telekom hizmetlerini de genişleterek sürükleyici karma gerçeklik, holografik ve çok duyusal iletişim gibi tamamen yeni deneyimleri hayatımıza entegre edecek. 6G mobil veri bağlantısı hizmetleri kapasite, veri hızı, gecikme süresi, güvenilirlik ve diğer birçok açıdan hız kesmeden gelişmeye devam edecek. Bu da bireylerin ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uçtan uca daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayarak müşteri yelpazesini genişletmeye ve hizmetlerin değerini artırmaya yardımcı olacak. Tüm bunlar en yüksek veri hızı ve kullanıcı deneyimli veri hızı, iletişim gecikmesi ve alan trafik kapasitesi de dahil olmak üzere, veri hızı gibi her performans göstergesinin 5G ile karşılaştırıldığında birkaç kat veya daha fazla iyileştirilmesi gerekeceği anlamına geliyor. 6G hizmet kapasitesi tanımı talep, teknoloji ve maliyetin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini, performans ölçütlerinin ve verimlilik göstergelerinin dengelenmesini gerektiriyor.Yeni 6G hizmetlerini desteklemek ve algılama ile iletişimin entegrasyonunu sağlamak için yeni ağ işlevlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Mobil ağ ile bilgi işlemi, alanlar arası veri etkileşimini ve ana sanal gerçeklik (AI) ağını birleştirecek olan 6G, bu nedenle yepyeni bir sistem mimarisi tasarımına ihtiyaç duyuyor. Algılama ve iletişim bağlantılarını hücresel kablosuz ağlarda yeni bir fırsat alanına entegre etmek 6G yerel sanal gerçeklik (AI), ağ ve hava arayüzü verimliliğini iyileştirecek, sistem esnekliğini artıracak ve maliyeti azaltacak. Uçtan uca bir çapraz katman veri düzleminin hayata geçirilmesiyle, akıllı ve temel bilgi hizmetleri desteklenebilecek. Düşük güçte iletişim, terminal erişiminin önündeki engelleri azaltarak gerçekten her yerde bağlantı kurulmasına olanak tanıyacak.KORONAVIRÜS salgını sonrası yeniden şekillenen lojistik zincirinde stratejik üs haline gelen Türkiye, sunduğu maliyet avantajı ile uluslararası şirketlerin radarına girmeye devam ediyor. Ürettiği depolama, ambar ve raf sistemleriyle adını dünyaya duyuran Saniye Kurt, 5 yıldır faaliyet gösterdiği Afrika'da pazar payını artırıyor. Kenya ve Gana'dan sonra Nijerya'ya da giriş yapan Kurt, bu coğrafyada büyüyerek pek çok ülkenin raf ve depolama ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. İş dünyasında 'erkek işi' diye bir şey kalmadı. Artık kadınlar, erkeklerle özdeşleşen sektörlerde de başarılara imza atıyor. Akdenizrack'ın kurucusu Saniye Kurt da onlardan biri... 2007 yılında depolama, ambar ve raf sistemlerine çözüm sunan Akdenizrack şirketini kuran Kurt, İstanbul ve Bilecik'deki 25 bin metrekarelik tesislerinde, yıllık yaklaşık 48 bin tonluk üretim kapasitesi ile hizmet veriyor. Her fırsatta zor coğrafyalarda çalışmayı sevdiğine vurgu yapan Kurt, Türkiye'de montaj ve saha kadrolarında 400, yurtdışı montaj sahalarında birçok ülkede kişiye istihdam sağlıyor. Pandemide ihracat tarafını güçlendiren şirket, yüzde 40'larda olan ihracatın payını yüzde 70'e çıkardı. Bugün Kenya ve Gana'da merkez ofis ve showroomları bulunan şirket, Afrika bölgeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Temesis çatısı altınla bulunan ve Afrika pazarına odaklanan Akdenizrack henüz 2022'nin henüz başında 800 milyon TL ciroya ulaştı. Bu yıl sadece Batı Afrika'dan 10 milyon doların üzerinde ciro elde ettiklerini söyleyen Akdenizrack Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Kurt, "Hedefimiz de yurtdışında büyümek. Özellikle Afrika'da keşfedilmeyi bekleyen birçok potansiyel ülke var. Nijerya'ya depo ve showroom açıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız lokal bölgelerde montaj ekibimizin olması. Burada yerel olmanın ihracatta çok büyük katkısını görüyoruz" diyor.TÜRK TELEKOM'un yeni nesil ses hizmeti IP Çoklu Hat ile IP tabanlı ses hizmeti sunuyor. Esnek tarife yapısı ve Türk Telekom'un yüksek güvenlikli, kaliteli alt yapısı tercih sebebi oluyor. IP Çoklu Hat hizmeti üzerinden sesli aramaların şebekede paketlenerek geniş bant erişim tesisi üzerinden gönderilmesini sağlıyor. Bu hizmet ile santral hizmetlerinizin analogdan IP'ye dönüştürücü adaptörler ile sunulduğu ve lokasyonunuzda kendinize ait PBX santralin faydalarını, SIP (Session Initiation Protokol) teknolojisinin faydaları ile birleştirebilirsiniz. IP Çoklu Hat hizmeti neler sunuyor? Esnek barem yapılı tarife ile tarife oranlarınızı ihtiyacınıza göre rahatça belirleyebileceğiniz hacim bazlı IP Çoklu Hat tarifesinden faydalanabilirsiniz. Esnek kanal yapısını tercih ederseniz ihtiyacınız olan kanal sayısını IP Çoklu Hat ürünün baremli kanal yapısı ile belirleyerek kısıtlanmadan hizmet alabilirsiniz.SUNDUĞU tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmasını sağlayan Octet, Octet Portal üzerinden ilk kez Sanal POS kullanacak KOBİ'ler için düşük komisyonlu pos hizmetini hayata geçirdi. KOBİ'ler, 31 Ağustos'a kadar Octet Portal üzerinden başvuru yaparak, 15 gün vadeli yüzde 0.99 komisyon oranıyla güvenilir ve hızlı nakde ulaşabilecek. Sunduğu dijital çözümlerle KOBİ'ler, büyük işletmeler ve bayi ağına sahip tüm firmaların nakit akışını düzenleyen Octet Türkiye, Octet Portal üzerinden ilk kez Sanal POS kullanacak KOBİ'ler için KOBİ Promo kampanyasını hayata geçirdi. Güvenli ve hızlı nakit akışına sahip olmak isteyen KOBİ'ler Octet Portal üzerinden üyeliklerini gerçekleştirerek Sanal POS'a kolayca başvurabiliyor. 31 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanyada KOBİ'ler, 15 gün vadeli yüzde 0.99 komisyon oranıyla ihtiyaç duydukları nakde tek tuşla ulaşabiliyor. Alıcı ve satıcı arasındaki nakit akışı belirsizlikleri son buluyor. Octet, Sanal POS ürünüyle, farklı bankalar ile ayrı ayrı anlaşma yapmak zorunda kalmadan tüm kredi kartlarına taksitlendirme avantajı sunuyor. Tedarikçi ödemelerinde Octet Sanal POS kullanan KOBİ'ler 12 aya kadar taksitlendirme planlarıyla maliyetini sabitleyebiliyor. Sanal POS aracılığıyla alıcı ve satıcı arasındaki tüm nakit akışı belirsizliklerini ortadan kaldıran Octet, KOBİ'lerin esnek ve güvenli likiditeye ulaşması ve yönetimi için çözümler sunmaya devam ediyor.