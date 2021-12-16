KOBİ’ler dijital dönüşüme yalın üretimle başlamalı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen Dijital Dönüşüm Konferansı'nda konuşan araştırmacı Dr. Haluk Gökşen, dijital dönüşüm ile geleceğe nasıl yön verileceğine dikkat çekti. HKÜ Hukuk Amfi'de gerçekleştirilen konferansa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın başlangıcında 5G ve Yapay Zeka hakkında bilgiler veren Dijital Dönüşüm Araştırmacısı Dr. Gökşen; "Yapay zeka dediğimiz şey aslında bir karar verme mekanizması. Yapay zekadan bahsederken büyük veri kavramını iyi irdelemek gerekiyor. Büyük veri, yapay zekayı besliyor. İnovasyonun ve bütün teknolojik gelişmelerin takip edildiği bir yol haritası çizilmesi gerekiyor" dedi.

Tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de bir teknoloji geliştirme stratejisi olduğuna dikkat çeken Gökşen, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sitesine girdiğinizde 'Dijital Türkiye'yi göreceksiniz. Bu bir strateji. Bu stratejide altyapıdan, insana ve ilköğretime kadar uzanan bir yol var. Bu işin eğitimden geçmesi doğru bir yol. Sadece teknolojik dönüşümün ya da yatırımın da yeterli olmayacağını gösteren bir rapor. Uygulamayı ön plana çıkarıyor. KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 95'ine katkı yapıyor. KOBİ'lerde dijital dönüşüm yalın üretimden başlamalı. Önce israfların önlenmesi ve iyi bir üretim modelinin konumlandırılması, akabinde doğru bir yatırım planı yapılması gerekiyor. Yalın üretim KOBİ'lerin dijital dönüşümü için bir anahtar yaklaşım olabilir" diye konuştu.