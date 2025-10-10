KOBİ’ler dijitalleşiyor

KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmelerine destek olmak amacıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Vodafone Business tarafından yürütülen Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi kapsamında ikinci etkinlik Ankara'da düzenledi. Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Dijitalleşme Türkiye'nin yeni dünya yapısı içerisindeki rolünü belirleyecek temel dinamiklerden birini oluşturuyor. Ülkemiz 270 milyar dolarlık dijitalleşme potansiyeline sahip. Genç ve teknolojiye yatkın nüfusumuz, dinamik girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimiz ile dijital ekonominin sunduğu fırsatları kucaklamaya son derece yatkınız" diye konuştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise "Türkiye, 5G teknolojisinin kullanımına hazırlanıyor, bu KOBİ'ler için büyük bir fırsat. 5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir, verimliliklerini yüzde 15-20 artırabilir ve ilk 5 yılda Türkiye ekonomisine 10,9 milyar TL katkı sağlayabilir" dedi.