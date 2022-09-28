KOBİ’ler dünya tedarik zincirinde güçleniyor

Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve artan maliyetler bazı fabrikaların üretime ara vermesine neden olmaya başladı. Buna ek olarak ABD ve Çin arasında da olası bir kriz ve ambargo beklentisi Batılı tedarikçilerin Türkiye'deki KOBİ'lere olan ilgisini artırdı. Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, ABD-Çin arasında olası bir kriz ve ambargo beklentisi nedeniyle Batılı tedarikçilerin Türkiye'deki firmalarla görüşmeye başladığını ifade etti. Önder, şunları söyledi: "Batı ekonomisi, şu an Çin'e olası bir ambargo ve yaptırım senaryolarını konuşuyor. Bu durumda üretim ve tedarik zincirlerinin kırılmaması ya da yedeklenmesi planlıyor. Rusya ambargosu çok ani gelişmişti. Bu duruma düşmek istemiyorlar. Türk firmaları bu nedenle daha yoğun talep almaya başladı." Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise "Enerji krizi ve artan maliyetlere bağlı olarak emtia fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyoruz. Fakat buradan ülkemize doğacak fırsatlar var. Ve bu fırsatları kalıcı olarak kullanmamız gerekiyor. Fırsatçılık yapmadan, eğilimi orta ve uzun vadede kalıcı hale getirmemiz gerekli.Hem ülke markamız, hem de sanayimiz için ev ve mutfak eşyaları sektörümüz için çok önemli fırsatlar doğacaktır. Bu fırsatları güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan da Türkiye'nin stratejik konumunu doğru kullanması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Ukrayna- Rusya savaşı dünyayı derinden etkilediğinde nasıl kendimizi doğru konumlandırdıysak, savaş sonrası oluşan enerji krizinde de doğru konumlanmamız gerekiyor. Yalnızca mutfak eşyaları değil şu anda enerji yoğun tüm sektörler ya kapandı ya da kapanma tarihleri verdi. Bunun başında çelik, alüminyum, bakır, seramik cam gibi birçok enerji yoğun sektör kapandı ya da kapanmak için tarih açıkladı. Türkiye'nin burada ciddi avantajı var. Bizde ülke olarak 2023'ün ortalarına kadar bir enerji krizi görünmüyor. Bu çok ciddi bir avantaj, bunu doğru kullanmamız lazım. Bir taraftan da yaşanan sıkıntıların bize olumsuz yansıyacak yönleri var. Avrupa'dan aldığımız hammaddelerde sıkıntı olacak. O yüzden burada doğru stratejiler çıkarmak lazım. Hammaddede yüzde 100 hale gelmemiz lazım ki bu tür avantajları çok daha iyi kullanabilelim. Bu işten bir şekilde avantajlı çıkacağız. Bu kriz daha ne kadar sürer orası kesin değil. Soğuklar başladığında Avrupalı ülkeler Rusya ile masaya oturmak zorunda kalacak. O zamana kadar da doğru hamlelerle, yeni müşterilere doğru hizmetleri vermemiz lazım."