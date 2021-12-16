KOBİ’ler güvenle dijitalleşiyor

TÜRK Telekom
'Dijital Verimli Çalışma Teknolojileri' hizmeti, 'Tekno İşyerim' paketleri ve İTO
iş birliğinde oluşturulan 'dijitalkobim.org' platformu ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veriyor. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü Türk Telekom, ağ güvenliği, uç cihaz anti virüs koruma hizmetleri ve oltalama simülasyonu servisleriyle KOBİ'leri siber tehditlere karşı 7/24 koruyor. Türk Telekom'un Sanal Sunucu, Yedekleme ve Dijital Depo Kurumsal servisleri sayesinde kurumların verileri, Türk Telekom Veri Merkezleri'nde uygun maliyetler ve ödeme yöntemleriyle güvenle saklanıyor. KOBİ'leri dijitalleşme yolunda Türk Telekom Profesyonel Servisleri ile desteklediklerini ifade eden Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser
, "KOBİ'lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, güçlü çözüm ortaklığı ekosistemimizle tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Amacımız, ürün ve hizmetlerimizle KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak." KOBİ'ler, Türk Telekom'un "Dijital Verimli Çalışma Teknolojileri" ile de HES Kodu okuyucular, akıllı tahtalar ve termal kameralar gibi farklı çözüm bileşenlerinden oluşan ihtiyaçlarına çözümler bulabiliyorlar. İşletmelere yüksek upload (yükleme) hızı içeren, 100 Gbps bant genişliğine kadar alternatif internet hız paketi sunan Türk Telekom, kullanıcılarına farklı hız paketlerine geçebilme imkânı da tanıyor.