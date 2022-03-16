KOBİ’ler için kağıt fatura devri sona eriyor

GELİR İdaresi Başkanlığı
'nın e-belge kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
'nde yaptığı değişiklikler kağıt tasarrufuna ivme kazandırdı. Son olarak 22 Ocak 2022'de yapılan düzenleme ise e-faturaya geçişi neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale getirdi. Paraşüt'ün Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu
, tıpkı büyük işletmeler gibi KOBİ'ler için de kağıt devrinin sona ermeye başladığını söyledi. Sean X Yu, "Gelir İdaresi Başkanlığı, her yıl giderek daha fazla düşürdüğü limitler ile e-dönüşümün önünü açıyor. E-ticaretten turizme kadar neredeyse tüm sektörler e-dönüşüm kapsamına alınıyor. Bu durum hiç kuşkusuz Türkiye
'deki işletmelerin yüzde 99.8'ini oluşturan KOBİ'leri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle geçtiğimiz ocak ayındaki son düzenlemeyle birlikte KOBİ'ler bu konuya daha fazla ilgi göstermeye, zorunluluk kapsamına girmeseler bile e-dönüşüme geçmeye başladı" dedi.