KOBİ’ler ihracatta SAHA’ya indi

SAHA İstanbul tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projeleriyle yeni ihracatlara kapı aralandı. Uygulayıcılardan SAHA İstanbul liderliğinde, projeden yararlanan üreticilerin SAHA Expo 2024 fuarında yurtdışından firmalarla buluşması sağlandı.Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen SAHA İstanbul Elektik Elektronik Teknolojileri, Makine ve Diğer İmalatları ile Havacılık ve Uzay Ur-GEe projeleri kapsamında 61 yerli firma ile yurtdışından gelen 73 firma arasında üç gün içinde 1.440 görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler çerçevesinde, Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirerek, ihracatçıların bu ülkelerle ticari ilişkilerini daha kolay kurmasına yardımcı olacak 42 iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda, ILAB (Azerbaycan) - ASPOWER (Türkiye), Supreme Technocraft-PAEC (Pakistan)- QAPSIS (Türkiye), Cyberkov (Kuveyt) - PAVO Group (Türkiye), CORDON (İtalya) - ASARTECH (Türkiye) örneklerinde olduğu gibi ihracata yönelik çeşitli işbirliklerine kapı aralandı. Görüşmelerin sonunda, uluslararası işbirliğini geliştirme yönündeki çabalarından dolayı Kazakistan'dan RGK KAZSEPETEXPORT firması tarafından SAHA İstanbul'a bir teşekkür plaketi verildi.