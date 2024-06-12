KOBİ’ler işe alım süreçlerini yapay zekaya devrediyor

Yapay zekâ, işe alım süreçlerinde de artık devrede. Geleneksel yöntemlerle adayların özgeçmişlerini incelemek ve uygun olanları belirlemek günler hatta haftalar sürerken, yapay zekâ destekli sistemler bu süreci dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Bu sistemler, adayların özgeçmişlerini tarayarak belirli anahtar kelimeler ve kriterlere göre en uygun adayları sıralayabiliyor. Yapay zekâ, işe alım süreçlerinde insan kaynaklı önyargıları azaltma potansiyeline de sahip. Özellikle cinsiyet, yaş, ırk gibi kişisel bilgilerin değerlendirme sürecinden çıkarılmasıyla, daha adil bir eleme süreci mümkün hale geliyor. Bu da işverenlerin yetenek ve deneyime dayalı daha objektif kararlar almasını sağlıyor.Bu kapsamda kurulan yapay zekâ ile desteklenen ve SaaS platformu olan Vinter ile adaylar ve işe alım uzmanları arasında yalın ve şeffaf bir süreç yaratılırken, işletmelerin zaman ve maliyetten tasarruf etmesi hedefleniyor. Yapay zekâ ile geliştirilip, asenkron süreç yönetimine olanak tanıyarak aday değerlendirmelerinin daha hızlı, objektif ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan Vinter, işe alım ekiplerinin en iyi destekçisi olmayı hedefliyor.Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare, işe alım dünyasında yeni bir oluşum hedeflediklerini belirterek, "Asenkroninsan kaynakları yazılım pazarının 2028'e kadar 7.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bir şirketteki işe alım personelinin adayla ilk görüşmesinden adaya teklif sunmasına kadar geçen ortalama süre 36 iş günü ve bu sürecin şirkete maliyeti 4 bin 700 dolar. Vinter ile 9 kat daha hızlı işe alım ve yüzde 80 maliyet tasarrufu sağlanması mümkün" dedi