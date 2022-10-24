KOBİ’ler İşTurkcell ile dijitalleşiyor

TURKCELL, KOBİ'lere sunduğu İşTurkcell hizmetiyle veri güvenliğinden bulut çözümlerine dijital dönüşüm için esnek altyapı ve tüm e-dönüşüm uygulamalarında uçtan uca danışmanlık sunuyor. İşTurkcell'de KOBİ'lerin farklı ihtiyaçları için "İşini Dijitale Taşı", "İşini Dijitalde Büyüt", "İşini Dijitalde Yönet" olmak üzere işletmelerin dijitalleşme seviyesine göre üç kapsamlı çözüm grubu bulunuyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "KOBİ'lerin tüm dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, bulut, güvenlik ve e-dönüşüm çözümlerimizin yanı sıra finansman desteği sağlıyoruz" dedi.