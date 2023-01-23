KOBİ’ler “milyarlık” tanım istiyor

KOBİ'lerson yıllarda döviz artışı ve enflasyon bazlı artan ciroları nedeniyle KOBİ statülerini kaybetmeye başladı. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, geçen yıl 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkartılmıştı. Ancak KOBİ'lere göre bu tutar artık 1 milyar lira düzeyine çekilmeli. Son iki yılda KOBİ'lerin enflasyonist ortam nedeniyle cirolarından 4 katı aşan artış yaşayan binlerce KOBİ tanım dışı kaldığı için destek haklarını kaybetti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Şu an 250 kişiden az çalışanı istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor. Türkiye, hızlı hareket eden bir ülke. KOBİ'ler krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişler oldu. Bu nedenle KOBİ'lerin ciroları da bir anda arttı. KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL'lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL'ye çıkarılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise 250 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı kredi destek paketinin, yüksek enflasyon nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşayan iş dünyasına nefes aldırması için bankaların uygulamada engel oluşturmaması gerektiğini söyledi. Üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan iş dünyasının kredi engeline takılmaması adına etkin şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Çevikel, "Kredi paketinin, işletmelerin finansmana erişim sıkıntılarının doruğa çıktığı bir dönemde hayata geçirilmesi, isabetli bir karardır. Alınan kararın özellikle, teminat sorunuyla karşı karşıya kalan KOBİ'lerin elini rahatlatmasını bekliyoruz. Bunun için ortaya konan yeni anlayışın, uygulamaya da sorunsuz şekilde yansıması şart" diye konuştu.