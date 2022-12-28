KOBİ’ler nöropazarlama ile güçleniyor

KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yürüttüğü araştırmaya göre KOBİ'ler, toplam girişim sayısının yüzde 99.8'ini oluşturuyor. Buna karşılık istihdamın yüzde 72'sini, personel maliyetinin yüzde 49.2'sini, cironun yüzde 49.4'ünü, üretim değerinin yüzde 42.7'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41.3'ünü sağlıyor.Türkiye ekonomisinin can damarı olan, ekonomik gelişmeyi yaygınlaştıran KOBİ'lerin, finansal erişimleri ve kaynakları daha iyi kullanabilmeleri, sürdürülebilir büyümelerinin devamının sağlanması için inovasyona hızla odaklanması gerekiyor. Öte yandan pazarlamanın gücü de her geçen gün artıyor. Özellikle nöropazarlama aslında KOBİ'lerin kaynak ve pazarlama tarafında karşılaştığı bu sıkıntılara da çözüm getiriyor. Tüketicinizi yakından tanıyıp pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirmek, hem daha efektif, hem daha düşük maliyetli. Nöropazarlama ile KOBİ'ler bütçelerini efektif şekilde kullanarak satışlarını artırabiliyor.Konuyla ilgili olarak Siyah Limon Ajans Kurucusu Aydın Baran, SABAH'a şu açıklamaları yaptı: "Pazarlama teknikleri arasında yeni yeni anlaşılmaya çalışılan, kullanılması tavsiye edilen nöropazarlama teknikleri küresel markalar ve kuruluşlarca kullanılmakta olan pazarlama metodolojisidir. Özellikle son 20 yıldır bilim dünyasının nörobilim üzerine eğilmesinin altında yatan gerçekte insanı ve kararlarının oluşum ve etkileşim yol ve aralıklarını anlamaya yönelik olmuştur. KOBİ'ler de pazarlama stratejilerini güncel gerçekliklere göre yeniden kurgulamak durumundalar. 'İnsanın satınalma tuşunu aramak' metaforik bir yaklaşım olmakla birlikte beynin çalışma formunu anlamak en azından tuşların nerede olduğunu ve nasıl çalıştıklarına dair ön bilgi sunuyor."Baran, nöropazarlama teknikleri içerisinde yer alan FRMI ölçümleme ile beyinde kanın ve oksijenin gittiği yerlerin tespit edilerek ilgili uyaranla karşılaşan bireyin, hangi beyin bölgelerinde aktivitelerin gerçekleştiğini bulunabileceğini söyledi."EEG ölçümlemesiyle, beyindeki elektrik sinyallerinin aktiviteleri kaydedilerek, bireyde saniye bazlı değişimleri ve Eye Tracking ölçümlemesiyle ise bireylerin odaklanma süreleri ve yerleri, gözleriyle hangi ögeleri takip ettiğini anlamak mümkün" diyen Baran, şöyle davem etti: "Facial Coding ölçümleme ile mutluluk, üzüntü, iğrenme, korku ve öfke gibi duyguları kaydediyor. KOBİ'ler tüketiciyi eyleme geçirmek için hem konvansiyonel pazarlama yönetim ve tekniklerini uygulamak hemde gelişmiş nöropazarlama tekniklerini kullanmak durumunda."