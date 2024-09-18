KOBİ’ler rotayı yeni pazarlara kırdı

Türkiye'nin ihracat hacmini genişleten KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler), geleneksel pazarların ötesine geçerek adını bile duymadığımız ülkelere Türk malı satmaya başladı. Özellikle pandeminin ardından hız kazanan bu eğilim, Türk KOBİ'lerinin esnek yapıları ve hızlı adapte olma kabiliyetleri sayesinde mümkün oldu. Türkiye'nin üretim kalitesi, uygun fiyat politikaları ve stratejik konumu, Türk KOBİ'lerinin dünya çapında daha fazla ülkede varlık göstermesini sağlıyor. Mikronezya'dan Vanuatu'ya, Türk malı, dünyanın en uzak köşelerinde bile yerini buluyor. İşte bu yeni pazarlardaki rotalar ve Türk KOBİ'lerinin küresel gücü...Okyanusya'da yer alan bu küçük ada ülkesi, Türk tekstil ürünleri ve mobilyaları için yeni bir pazar haline geldi. Mikronezya'da artan turizm ve inşaat sektörü, özellikle dayanıklı Türk mobilyalarına olan talebi artırdı.Yine Okyanusya'ta bulunan bu takımada ülkesi, özellikle inşaat malzemeleri ve tarım makineleri açısından Türk ürünlerine yöneliyor. Türkiye'den ithal edilen modern tarım makineleri, Vanuatu'da tarımsal verimliliği artırıyor.Hint Okyanusu'nda yer alan bu küçük ada devleti, Türk gıda ve tekstil ürünlerinin son yıllardaki yeni adreslerinden biri. Komor Adaları'nda Türk menşeli gıda ürünleri, özellikle paketlenmiş gıdalar ve bakliyat, raflarda yer bulmaya başladı.Güneydoğu Asya'da bulunan Laos, Türk KOBİ'lerinin yeni rotalarından biri oldu. Ülkeye yapılan ihracatta inşaat malzemeleri ve küçük sanayi makineleri öne çıkıyor. Ayrıca, Türk tekstil ürünleri de Laos pazarında dikkat çekmeye başladı.Himalayalar'da yer alan bu izole krallık, Türk KOBİ'lerinin yeni hedeflerinden biri haline geldi. Özellikle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım teknolojilerinde Türk ürünleri, Butan'da ilgi görüyor. Doğaya saygılı üretim ve teknoloji anlayışı, bu pazarda öne çıkmalarını sağladı.Dijitalleşme, bu süreçte KOBİ'ler için kritik bir rol oynuyor. E-ihracat platformlarının artması ve sosyal medya aracılığıyla yapılan pazarlama kampanyaları, bu işletmelerin uzak pazarlara erişimini kolaylaştırdı. Artık Türk markaları, fiziki fuarların ötesine geçerek online platformlar üzerinden global alıcılara ulaşıyor. Devlet destekli teşvik programları ve Eximbank gibi finansman olanakları da KOBİ'lerin bu yeni pazarlarda yer edinmesine yardımcı oluyor.Gelişmekte olan bu ülkelerde şehirleşme ve altyapı projeleri artarken, Türk ürünlerinin kalite ve fiyat avantajı dikkat çekiyor. Özellikle inşaat ve turizm sektöründeki büyüme, Türk malı talebini artırıyor.Özellikle mobilya, tekstil, gıda ve tarım makineleri gibi sektörlerde Türk malları, yüksek kalite ve uygun fiyat sunarak tercih sebebi oluyor. Lojistik ve ulaştırma ağları: Türkiye'nin jeopolitik konumu ve geniş lojistik ağı, bu uzak pazarlara dahi ihracat yapmayı kolaylaştırıyor.