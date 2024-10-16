KOBİ’ler yerli fuarlarla globale açılıyor

Yerli fuarlar, dünya genelinden on binlerce alım heyetini ağırlayarak Türkiye'nin ticaret hacmini büyütüyor. Türkiye, son dönemdeki bölgesel krizlere rağmen ekonomik istikrarını koruyarak fuarcılık sektöründe küresel bir güç haline geliyor. Her yıl düzenlenen uluslararası fuarlar, Türkiye ekonomisi ve ticaretine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle sanayi, tarım, teknoloji ve moda gibi sektörlerdeki fuarlar, yerli ve yabancı iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek ticaret hacmini artırıyor.Türkiye, coğrafi konumu ve kaliteli organizasyonları ile Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki pazarlara açılan bir ticaret kapısı haline gelmiş durumda. Eskiden Türk KOBİ'leri global müşteri bulmak için Avrupa fuarlarına gitmek zorunda kalırdı, şimdi ise Türkiye'deki yerli fuarlara onlarca ülkeden binlerce alım heyeti geliyor. Bu değişim, Türkiye'nin fuar ekonomisindeki büyük başarısını gözler önüne seriyor. Bu başarının son örneği, İstanbul'da düzenlenen WoodTech Fuarı oldu. 37 yıldır düzenlenen bu etkinlik, 4 bin yabancı sektör profesyoneli olmak üzere toplamda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fuara katılan firmalar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle iş bağlantıları kurarak ticaret hacimlerini genişletti.Bu yılın ilk sekiz ayında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ağaç işleme makineleri sektörü, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 155'e yükseltti ve 2017'den bu yana cari fazla vermeye devam etti. AİMSAD Başkanı İsmet Toktaş, "Sektör olarak Avrasya'nın en büyük buluşmasını organize etmekten gururluyuz. 2024'te ihracatta geçen yılki 160 milyon dolarlık hedefimizin altına düşmemeyi amaçlıyoruz," dedi. RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, fuarın sadece ticaret platformu olmadığını, aynı zamanda yeni iş ortaklıklarının filizlendiği ve sektörün büyüme ivmesini artırdığı bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ağaç işleme teknolojilerindeki liderliğini global arenaya taşıyan WoodTech, katılımcılarına Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada yeni pazarlar açtı. Bu başarı sadece sanayi alanında değil, moda ve ayakkabı sektörlerinde de kendini gösteriyor. Antalya'da düzenlenecek 17. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, 40 ülkeden 450 alıcıyı ve 50 üretici firmayı bir araya getirecek. Sektörde yaşanan zorluklara rağmen, bu fuarın 80 milyon dolar civarında ihracat katkısı sağlaması bekleniyor. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise, "Ayakkabı sektöründe ihracatta yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.