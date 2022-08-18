KOBİ’lerde hedef katma değerli ihracat

ARMATÜR Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) işbirliğiyle TİM çatısı altındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni dönemde katma değerli ihracatı artırmak, yeni pazar hedefleri belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm arayışı, Ar-Ge ve inovasyon konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması, parite ve resesyon kıskacındaki küresel ekonomideki kayıplardan minimum düzeyde etkilenmek için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Biz bu dernek çatısı altında rekabet ve beraberliği birleştirerek 'Rekaberlik'i yaratmaya başladık. Artık birbirimizin üzerine bastığımız haksız bir rekabet ortamında değiliz. Bundan ziyade ihracat odaklı, işbirliği yapan bir çatı altında birleştik" dedi.Toplantıya İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Eximbank Portföy Yöneticisi Recep Can ve sektörün paydaşlarından birçok isim katıldı.Önceden, TİM çatısı altında temsil edilemeyen bir sektör olduklarını, yeni dönem ile birlikte artık İDDMİB çatısı altında 'ARMATÜR'ün ayrı bir sektör olarak değerlendirilmeye başlandığını söyleyen Turhan, şöyle devam etti: "Yaptığımız sektörel toplantı ve organizasyonlarla da sektörü bir araya getiriyoruz. Bir sektörde birbiriyle benzer işler yapan firmaların aynı masaya oturması ve birbirleriyle iş yapmaya başlaması kolay değil. Bu bir süreç ve şimdi bu birlikteliğin faydalarını da görmeye başladık. Biz bu dernek çatısı altında rekabet ve beraberliği birleştirerek 'Rekaberlik'i yaratmaya başladık. Artık birbirimizin üzerine bastığımız haksız bir rekabet ortamında değiliz. Bundan ziyade ihracat odaklı, işbirliği yapan bir çatı altında birleştik. Yararlarını da ihracat rakamlarımız ve iş potansiyellerimizdeki artış anlamında gözlemlemeye başladık. Ayrıca sektörün sorunlarına birlikte çözüm arıyor, ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Eminim ki bu birliktelikten doğan güç günden güne çığ gibi büyüyecek ve sektörümüzü hak ettiği konuma getirecek."