KOBİ’lerde ‘orta gelir’ tuzağına dikkat

Dünyada yaşanan makro ekonomik, teknolojik, sosyolojik ve ekolojik dalgalanmalarla mücadele eden KOBİ'ler için uçtan uca dijitalleşme süreci faaliyetlerin sürdürülebilirliği için büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de yüzde 90'ından fazlası aile şirketi olarak faaliyet gösteren KOBİ'ler için Endüstri 4.0'a adapte olmak, ölçek ekonomisine geçiş, nitelikli insan kaynağına ve yeni nesil teknolojilere erişimin anahtarını sunuyor. Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, KOBİ'lerin gelecek stratejilerinde ölçek ekonomisine geçiş, kurumsallaşma, dijitalleşme, sürdürülebilir ve çalışanlar için cazibe merkezi yapılara dönüşme ile Endüstri 4.0'a adapte olmak yönünde atılacak adımların büyük bir yeri olduğuna dikkat çekti.Sönmez, "Dijital dönüşüm, KOBİ'lerin hayatta kalması için gerekli hale geldi. KOBİ'lerin ölçek ekonomisinden uzak ve parçalı görüntüsü; sermayeye, nitelikli insan kaynağına ve çağın gerektirdiği teknolojiye erişimlerinin önündeki en büyük engel. Şirket evliliklerini kolaylaştıran yasal ve finansal düzenlemelere karşın KOBİ'lerin bu konudaki performansları sorunu derinleştiriyor. 'Orta gelir' eşiği atlayamayan KOBİ'ler hızla yok olmaya, tersine kulaç atıyor. KOBİ'lerimiz öncelikle ölçeklerini büyütmek ve OBİ olmak için efor sarf etmeli" değerlendirmesinde bulundu.Sönmez, KOBİ'lerin yüzde 90'ından fazlasının aile şirketi olmasının ölçek ekonomisine geçişte en büyük engel olduğunu belirterek, "Çünkü ölçek büyürken organizasyon yapısı da uyum sağlamalı. KOBİ'ler kültürel nüansları göz ardı etmeyen ancak evrensel yönetişim ilkeleriyle tutarlı ve profesyonel bir bakış açısıyla uzun vadeli kurumsallaşma stratejilerinin izinden gitmeli. KOBİ'lere sürdürülebilir başarı için bütçeden IT'ye, insan kaynaklarından pazarlamaya uçtan uca bir kurumsallaşma stratejisi gerek" diye konuştu.Depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan, dünyanın en büyük e-ticaret firmalarının akıllı raflarını ve depolarını üreten Temesist Şirketler Grubu, 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 2023 yılında ihracata Avrupa ağırlıklı başladıklarını ifade eden Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, eylül ve ekim aylarında akıllı raf sisteminde tamamen yerli ve milli üretim akıllı robot yatırımını duyuracaklarını belirtti. Gül, "Amazon'un Türkiye'deki depolarını tamamladık, halihazırda dünya devi firmaların projeleri devam ediyor. Pandemi döneminde bekletilen projeler hayata geçmeye başladı. Çok yoğun bir üretim sürecinden geçiyoruz. 2023 yılına çok iyi başladık, aylık üretim ve satış hedeflerimizin üstünde seyrediyoruz. Bu sebeple 2023 bizim için yatırım yılı olacaktır" dedi.Yılın ikinci yarısında Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikanın kapasitesini yüzde 20 artıracaklarını ifade eden Gül, "Açılacak yeni tesisle çalışan sayımız 600'e ulaşacak. 50 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Eylül-ekim aylarında yine Türk mühendislerin geliştirdiği 25 milyon TL'lik teknoloji yatırımını duyuracağız. Amerika ve Kanada'ya raf üretiyoruz. ABD'de yeni şirket kurma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.