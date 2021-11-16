KOBİ’lere 1.3 milyar lira destek verilecek

KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin ederek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla Kobi Finansman Destek Programını hayata geçiren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 için hedef yükseltti.

2021'de KOSGEB tarafından finansman desteği sağlanan işletme sayısı 5 bin iken bu rakam 2022'de 15 bin 950'ye çıkacak. Ayrıca KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteğiyle oluşturulan kredi hacmi 2021'de, 250 milyon lira iken, bu rakamın 2022'de 1 milyar 325 milyon lira olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

DESTEKLENEN KOBİ SAYISI ARTACAK

KOSGEB'in 2022 planlamasına göre, KOSGEB desteği verilen KOBİ sayısı da bu yıl artacak. Geçtiğimiz yıl 39 bin 862 KOBİ'nin desteklenmesi planlanmıştı ancak desteklenen KOBİ sayısı şu ana kadar 50 bini buldu. Bu rakamın 2022'de 50 bin 250 olması hedefleniyor.

KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla KOSGEB'ın desteklediği kadın sayısı da her geçen gün artıyor. Yıl sonuna kadar 12 bin kadının desteklenmesi beklenirken, bu rakamın 2022'de 12 bin 500'e yükseltileceği öngörülüyor. Kadınlara sağlanan girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içerisindeki payının ise 2022'de yüzde 29'a ulaşması hedefleniyor

GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR

KOSGEB tarafından desteklenen girişimci sayısı da her geçen gün artıyor. Verilere göre desteklenen kişi sayısının 2021 sonu itibariyle 30 bin kişide sınırlı kalacağı kaydedilirken, bu rakamın 2022'de 33 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kişi sayısında da artış var. 2021 yılı için 30 bin kişinin bu eğitimleri alacağı öngörülürken bu rakam şu ana kadar 140 bine yaklaştı. Bu rakamın 2022 yılında ise 142 bine ulaşacağı kaydediliyor.

ARGE PAYI ARTIYOR

Verilere göre, KOBİ'lerin AR-GE harcamalarındaki payında da artış var. Bu payın 2021'de yüzde 21,4 ile sonlanacağı öngörülürken, 2022'de bu rakamın yüzde 22'ye çıkacağı belirtildi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin tüm KOSGEB destekleri içindeki payının ise 2021'de yüzde 37 iken bu rakamın yüzde 38'e yükseleceği kaydedildi.