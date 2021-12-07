KOBİ’lere siber tehdit koruması

TÜRK Telekom
, KOBİ'lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Şirketin açıklamasına göre, Türk Telekom, ağ güvenliği, uç cihaz anti virüs koruma hizmetleri ve oltalama simülasyonu servisleriyle KOBİ'leri siber tehditlere karşı 7/24 koruyor. Türk Telekom'un Sanal Sunucu, Yedekleme ve Dijital Depo Kurumsal servisleri sayesinde kurumların verileri, Türk Telekom Veri Merkezleri'nde uygun maliyetler ve ödeme yöntemleriyle güvenle saklanıyor. Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, KOBİ'leri dijitalleşme yolunda Türk Telekom Profesyonel Servisleri ile desteklediklerini söyledi.