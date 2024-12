KOBİ’leri dijital ve yeşil dönüşüme hazırlıyor

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ'ler, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçleriyle yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümde, Akbank'ın sunduğu yenilikçi finansman çözümleri ve dijital bankacılık hizmetleri, işletmelerin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir yer tutuyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu süreçte hayata geçirilen projeler ve gelecekteki hedefleri hakkında sorularımızı yanıtladı.

İSTİHDAMIN % 74'Ü KOBİ'LERDE



Türkiye'de KOBİ bankacılığı nasıl bir dönüşüm sürecinde? Gelecek için nasıl bir yön görüyorsunuz?



KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını oluşturan en önemli unsurlardan biri. Bugün ülkemizin yarattığı katma değerin yüzde 53'ünü ve istihdamın yüzde 74'ünü sağlayan KOBİ'lerimiz, 30 milyondan fazla insanın emek verdiği işletmeleri temsil ediyor. Türkiye'de gerçekleşen her iki satış işleminden biri KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor ve bu işletmelerin dış ticaret hacmine katkısı yüzde 30 seviyesinde. Akbank olarak, KOBİ'lerin ekonomiye bu yüksek katkısını daha da güçlendirmek için sürdürülebilir finansal çözümler sunmayı ve dijitalleşme yolculuklarını desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmanın KOBİ'lere yatırım yapmaktan geçtiğine inanıyoruz.





19 FARKLI PAKET

Akbank olarak KOBİ'lere sağladığınız temel destek unsurları nelerdir? Dijitalleşme KOBİ bankacılığını nasıl etkiledi?

Akbank olarak, KOBİ'lerimizin bankamızdan alacağı tüm temel ürün ve hizmetleri dijitalleştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda kendi iş yapış şekillerini de daha dijital hale getirebilmeleri için gerekli çözümler ve işbirlikleri sunuyoruz. KOBİ'lere sunduğumuz ürün ve hizmetler, onların büyüme yolculuğuna katkıda bulunmayı ve finansal sağlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda KOBİ'lerin dijitalleşmesini desteklemek amacıyla tüm temel bankacılık hizmetlerini Akbank Mobil üzerinden dijitalleştirdik. Akbank mobil üzerinden POS, Ticari Kredi Kartı veya Ticari Kredi başvurusu yapan KOBİ'lerimiz, sadece tek bir ürün yerine 19 farklı paketten yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra Akbank Mobil'den Akbanklı olma ayrıcalığını tüzel müşterilerimizin de kullanımına açtık. Uçtan uca dijitalden müşteri olma hizmetimizden ilk etapta tek ortaklı ve tek yetkili limited şirketler yararlanabiliyor. Tüzel firmalarımızın ihtiyaç duyabileceği daha niş ürünlerin de süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Müşterilerimizin Sanal POS, Elektronik Teminat Mektubu, Çek Teminatlı Kredilendirme gibi ürünlerini de Akbank Mobil aracılığı ile kullanabilmelerini sağladık. Teminat mektubu süreçlerimizi saniyelik sürelere indirdik. Tüm bu çalışmalarımızla, bugün her 10 KOBİ müşterimizin 8'i dijital kanalları kullanıyor. Benzer şekilde, Bankamızdan kredi kullanan her 10 KOBİ müşterimizin 9'u, kredi kartı talep eden her 10 KOBİ müşterimizin 5'i dijital kanalları tercih ediyor. Aynı zamanda avantajlı kampanyalarla da ürünlerimize erişimi kolaylaştırıyor, KOBİ'lerin finansal çözüm ve nakit ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Örneğin, KOBİM Kazansın kampanyası ile yeni Akbanklılar veya bankamızda aktif ürünü bulunmayan KOBİ'ler bankamızdan 9 üründen 6'sına sahip olması durumunda 15.000 TL chip-paranın sahibi oluyor. Üstelik 3 ay ücretsiz EFT ve havale fırsatından yararlanıyor. Bunun yanı sıra KOBİ'ler 36 ay vade ve 3 ay ödemesiz dönem içeren finansman imkanından yararlanabiliyor



İŞLETMECİ KADINLARA 100 MİLYON $

KOBİ'ler için özel projelerinizden bahsedebilir misiniz? Özellikle kadın KOBİ'ler ve yeşil dönüşüm alanında neler yapıyorsunuz?



Kadın KOBİ'lere yönelik geliştirdiğimiz Kadın KOBİ Paketi, teminat yaratmakta zorlanan kadın işletme sahiplerine finansal destek sağlıyor. Bugüne kadar Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında 100 milyon dolar finansman sağladık. Ayrıca, BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı'yla her yıl 100 girişimci kadına birebir mentorluk desteği sunuyoruz. Yeşil dönüşümde ise KOBİ Eko Dönüşüm Paketi ile çevre dostu yatırımlara finansman desteği sağlıyoruz. Özellikle İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi ile ihracatçı KOBİ'lere yüzde 80 kefalet desteği sunuyoruz.

EKONOMİYE DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

KOBİ bankacılığında 2025 hedefleriniz neler?



2025 yılı hedefimiz, KOBİ'lerin dijitalleşme, finansmana erişim ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılayacak öncü çözümler sunmaya devam etmek. Dijital kanallarımızı kullanarak daha hızlı ve erişilebilir hizmetler sağlamayı, KOBİ'lerin ulusal ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğiz.