KOBİ’lerin lojistik sorununa dijital çözüm

KOBİ'lerin lojistik ihtiyaçlarını büyük oranda dış tedarik yöntemiyle sağlamaları lojistik maliyetini önemli hale getiriyor. Temelinde nispeten küçük ölçekli ve dönemsel iş hacimleri ile çalışan KOBİ'ler, ekonomik eğilimlerden ve ticari gelişmelerden en fazla etkilenen işletmeler konumunda. Bu nedenle strateji ve planlama değişikliklerini, maliyet düşürücü aksiyonları çok hızlı hayata geçirmeleri gerekiyor. KOBİ'lerde lojistik maliyetler birincil öncelikli maliyet olarak dikkat çekiyor. TruKKer Global İcra Kurulu Üyesi & Türkiye, Avrupa ve BDT Genel Müdürü Hakan Arıkan, KOBİ'lerin lojistikle ilgili yaşadığı en büyük sorunun teslimat ve hasar problemleri olduğuna dikkat çekerek, "Lojistik firmalarının iş ortakları ile iletişimini güçlendiriyor. Daha kaliteli bir iletişim bazını oluşturan faydalı uygulamaların bulunduğu dijital ortam, araç takibi ve rezervasyonu, dokümantasyon, stok seviyelerinin takibi, navlun fiyatlandırma ve zamanında teslimat alanlarında ciddi gelişmelerin yaşanmasını sağlıyor" dedi.