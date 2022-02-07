KOBİ’ye 3 dakikada finansman çözümü

TAM Finans Faktoring
, Ar-Ge yatırımlarını hızlandırdı. Şirketin, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği risk skorlama altyapısı ile KOBİ'lere 3 dakikada finansman çözümü üretiliyor. Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı
, istihdam ve üretimde en önemli rolü KOBİ'lerin üstlendiğini belirterek, "KOBİ'ler istihdamın yüzde 73'ünü karşılıyor. Ancak ticari kredilerden aldığı pay yüzde 28. Finansmana erişimde güçlük çekiyorlar" diye konuştu.
YÜZDE 60'I ÇÖZÜLÜYOR
Finansmana erişimin, KOBİ'lerin yüzde 92'sini oluşturan, 10 kişiden az çalışan sayısına sahip mikro KOBİ'lerde daha da zor olduğunu anlatan Karamanlı, firmaların ticaretini kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktardı. Karamanlı, "Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz risk skorlama altyapımız ile 3 dakikada KOBİ'mizin finansman talebine yanıt verebiliyoruz. Süreçlerin yüzde 60'ına el değmeden tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.
HEDEF 50 MILYON TL
Karamanlı tarım sektörüne de giriş yapacaklarını ve bu alanda da finansal çözümler geliştireceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Yeni dönemde tarım alanına da yoğunlaşacağız. Tarım sektöründe çiftçi ile çiftçinin hizmet aldığı alanlardaki ticareti finanse edeceğiz. Mart ayında ekibimizi kurduk. Haziran'da ilk işlemimizi yaptık. 2022 yılında tarımda 50 milyon TL'lik bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz."
KARŞILIKSIZ ÇEKTE SORUN YOK
TÜRKIYE'NİN çek sisteminde başarılı olduğunu belirten Hakan Karamanlı, "Karşılıksız çek meselesi sanıldığı gibi bu sistem içerisinde büyük bir sorun teşkil etmiyor. 2021 yılında, 15.1 milyon çek içinde 152 bin 494 çek sadece karşılıksız çıktı. Sonradan ödenenleri çıktığınızda 122 bin 100 adet toplamda 11.5 milyar TL tutarında karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. Bu da toplamda tutar ve adet bazında yüzde 1'e karşılık geliyor. Çok düşük bir rakam" ifadelerini kullandı.