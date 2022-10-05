KOBİ’ye Avrupa’dan sipariş yağıyor

Almanya'nın Düsseldorf şehri 27-29 Eylül tarihleri arasında Alüminyum Fuarı'na ev sahipliği yaptı. 1.000'in üzerinde katılımcı firmanın yer aldığı fuarda, Türkiye 102 şirketle ev sahibi Almanya'nın ardından firma sayısı bakımından ikinci oldu.Türk üreticilerin ürettikleri kaliteli ürünü dünya pazarına sunmak, ihracata ve Türkiye'nin ekonomik gelişimine daha fazla katkı sağlamak için ülke ülke, fuar fuar gezdiklerini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Düsseldorf Alüminyum Fuarı'nda yer alan 102 firma ile, Türkiye'nin alüminyumdaki gücünü kanıtladığını söyledi.Alüminyumun birçok sektörün içinde yer aldığına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, "Özellikle endüstri, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi gibi birçok sektörün içinde alüminyum stratejik olarak yer alıyor. Bu konuda Türkiye'nin gerçekten güçlü bir üretim kapasitesi var. Güçlü üretim kapasitesinin yanında üretilen ürünlerin dünyanın dört bir tarafına hızlı teslim edilmesi ve ürün çeşitliliğinin olması Türkiye'yi bu alanda farklı bir boyuta taşıyor. Ayrıca Türkiye kaliteli ürünleriyle de dikkat çekiyor" dedi.Türkiye'nin üretim anlamında kendini kanıtladığına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, özellikle Avrupa'daki enerji sorununun ardından Türkiye'nin daha da ön plana çıkmaya başladığını kaydetti.Avrupalı firmaların, 'Türkiye'deki üreticilere fason üretim yaptırabilir miyiz?' demeye başladığını ifade eden Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi: "Bu düşünce Avrupa'da yaşanmaya başlayan enerji sorunu ve yükselen enerji fiyatları sonrasında oluşmaya başladı. Bu her ne kadar geçici bir durum olarak karşımıza çıksa da, üretimin devamlılığı anlamında bir hayli faydalı olacaktır. Avrupa'daki firmaların Türkiye'deki üreticilere 'Size sipariş verirsek, enerji sorununa takılmadan yerine getirebilir misiniz?', 'Temin noktasında sıkıntı yaşanır mı?' şeklinde sorularla geliyor. Çünkü Avrupa'daki birçok büyük üretici enerji sorunu nedeniyle ya üretimi durdurdu ya da üretimini yavaşlattı. Bu duruma çözüm arayan Avrupalı şirketler en yakın alternatif olarak Türkiye'yi ve Türk üreticileri görmeye başladı."Türk Telekom'un desteğiyle 'Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları'nın ilki 29 Eylül'de Çanakkale'de gerçekleşti. Anadolu'da 'Dijital Türkiye' için ekonomik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği buluşmada yatırım ve girişim ekosistemi değerlendirildi.Etkinlikte açılış konuşması yapan Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en önemli adımların dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon olduğunu belirterek, "Devletimizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayarak, yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor, yerel ve global teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek yeni nesil teknolojiler üretiyoruz. İştirakimiz Netsia ile Ar-Ge ve inovasyon alanındaki faaliyetlerimizi sürdürürken gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesine liderlik ediyoruz. Girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, etkinliğin ilk bölümünde yer alan, "Dijital Dönüşüm Şimdi Başlamadı, Yarın Bitmeyecek" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada; "Üretimde, sanayide, perakendecilikte, eğitimde, finans sektöründe ve daha birçok endüstride sürdürülebilir büyümenin yolu dijitalleşmekten geçiyor. Dijitalleşme serüvenini stratejik planları içinde değerlendirmeye almayan firmalar rekabette büyük kayıplar yaşıyorlar. Bulut dönüşümden, siber güvenliğe, büyük veri ve yapay zekâ çalışmalarından, teknoloji modernizasyon projelerine ayrılan zamanın, ya maliyet tasarrufuna ya da gelir artışına temel oluşturacağını görebiliyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak, bu alanların her birinde uzman kadrolarımız ve iş ortaklarımız ile geliştirdiğimiz ürün ve çözüm portföyümüzle dijital dönüşüm yolculuklarında tüm müşterilerimizin yanında yer alıyoruz" dedi.Oturumun ardından moderatörlüğünü Türk Telekom Kurumsal Müşteri Çözümleri Satış Direktörü Basri Tatar'ın üstlendiği 'İş Dünyası Liderlerinden Teknoloji Dönüşüm Deneyimleri' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise 'Akıllı Ulaşım ve Üretim', 'IoT & Dijital Dönüşüm', 'Siber Güvenlik', 'Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları' ile 'Yapay Zekâ' başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapıldı